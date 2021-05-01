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Белорусские батутисты завоевали четыре медали на чемпионате Европы в Сочи
Источник материала: ОНТ
Белорусские батутисты завоевали четыре медали на проходящем в Сочи чемпионате Европы. В мужском турнире наши спортсмены стали лучшими в командных соревнованиях.
Золотые награды выиграли Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев. У женщин серебряными призерами в командном турнире стали Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько. Успешно на чемпионате Европы выступают и белорусские юниоры. Команда юношей завоевала золотые медали, а девушки выиграли серебро. Завершатся соревнования в воскресенье.
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Белорусские батутисты завоевали четыре медали на проходящем в Сочи чемпионате Европы. В мужском турнире наши спортсмены стали лучшими в командных соревнованиях....
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