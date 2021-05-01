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«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Барселону» в баскетбольной Евролиге

01.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Барселону» в баскетбольной Евролиге

В баскетбольной Евролиге продолжается плей-офф. Впервые в истории турнира будут сыграны пятые решающие матчи сразу в трех сериях. 

«Зенит» продолжает удивлять всю Европу. Клуб из Санкт-Петербурга смог сравнять счет в противостоянии с лидером сезона «Барселоной». Четвертый матч «Зенит» выиграл со счетом 74:61. Канадец Кевин Пангос – вновь лучший на площадке, он записал себе в актив 22 очка. Пятый матч пройдет в Испании. Также борьбу за попадание в «Финал четырех» продолжает «Реал». 

После того, как клуб из Мадрида без шансов проиграл два матча в Турции, испанцы смогли переломить серию, и в противостоянии с «Анадолу Эфес» счет уже равный — 2:2. Ничья также и в противостоянии между «Миланом» и «Баварией». Накануне мюнхенцы победили — 85:82. Единственный клуб, который уже прошел в «Финал четырех» — московский ЦСКА. 

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В баскетбольной Евролиге продолжается плей-офф. Впервые в истории турнира будут сыграны пятые решающие матчи сразу в трех сериях.  «Зенит» продолжает удивлять всю...
 
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