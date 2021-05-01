«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Барселону» в баскетбольной Евролиге

Источник материала: ОНТ

В баскетбольной Евролиге продолжается плей-офф. Впервые в истории турнира будут сыграны пятые решающие матчи сразу в трех сериях.

«Зенит» продолжает удивлять всю Европу. Клуб из Санкт-Петербурга смог сравнять счет в противостоянии с лидером сезона «Барселоной». Четвертый матч «Зенит» выиграл со счетом 74:61. Канадец Кевин Пангос – вновь лучший на площадке, он записал себе в актив 22 очка. Пятый матч пройдет в Испании. Также борьбу за попадание в «Финал четырех» продолжает «Реал».

После того, как клуб из Мадрида без шансов проиграл два матча в Турции, испанцы смогли переломить серию, и в противостоянии с «Анадолу Эфес» счет уже равный — 2:2. Ничья также и в противостоянии между «Миланом» и «Баварией». Накануне мюнхенцы победили — 85:82. Единственный клуб, который уже прошел в «Финал четырех» — московский ЦСКА.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram