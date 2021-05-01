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«За Президента и его семью». Силовики записали видеообращение в поддержку Лукашенко
Источник материала: ОНТ
На политический шантаж, где все средства хороши, готовы ответить и белорусские силовики. Пока записали видеообращение. Оно адресовано потенциальным агрессорам, в ответ на недружественные заявления из-за рубежа и попытки повлиять на спокойствие в Беларуси.
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На политический шантаж, где все средства хороши, готовы ответить и белорусские силовики. Пока записали видеообращение. Оно адресовано потенциальным агрессорам, в...
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