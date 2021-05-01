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Эксперт: от Запада не стоит ожидать поступлений товаров и услуг, которые нам нужны в совместной деятельности
Источник материала: ОНТ
Санкционная политика и недружественная риторика Запада подталкивает Беларусь к более тесной интеграции с Россией. В таких условиях, естественно расширять взаимодействие с тем, кто сохраняет верность совместно разработанным принципам, считают эксперты.
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Эксперт: от Запада не стоит ожидать поступлений товаров и услуг, которые нам нужны в совместной деятельности
Санкционная политика и недружественная риторика Запада подталкивает Беларусь к более тесной интеграции с Россией. В таких условиях, естественно расширять...
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