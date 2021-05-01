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Эксперт: от Запада не стоит ожидать поступлений товаров и услуг, которые нам нужны в совместной деятельности

01.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперт: от Запада не стоит ожидать поступлений товаров и услуг, которые нам нужны в совместной деятельности

Санкционная политика и недружественная риторика Запада подталкивает Беларусь к более тесной интеграции с Россией. В таких условиях, естественно расширять взаимодействие с тем, кто сохраняет верность совместно разработанным принципам, считают эксперты.


Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства: «Чтобы мы более эффективно относились даже к тем может быть не большим проектам, которые кажутся может не особо важными на фоне больших, крупных работ, которые проводятся сегодня. Мы в этих условиях понимаем, что ожидать по ряду направлений от Запада поступлений каких-нибудь товаров и услуг, материалов, которые нам нужны в совместной деятельности, не стоит. Мы просто дополнительно немного переориентируемся к тем направлениям, которые были, добавляем новые. Более активно начнем работать в научной сфере, в области может быть ядерных исследований, то что касается новых материалов».

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Санкционная политика и недружественная риторика Запада подталкивает Беларусь к более тесной интеграции с Россией. В таких условиях, естественно расширять...
 
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