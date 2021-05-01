Видеофакт: аргентинский пляж усыпало «жемчугом»

Источник материала: ОНТ

Сразу на нескольких пляжах аргентинского города Мар-дель-Плата появились тысячи шариков, похожих на жемчужины.

Посмотреть на них устремились местные жители. Удивлению не было предела – необычные шарики на песке оказались прозрачными и живыми. Выяснилось, что это яйца морских улиток, которые обитают недалеко от побережья. Время от времени эти шары появляются на побережье, но такого количества местные жители ранее не видели.

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