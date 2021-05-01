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В Техасе раскрыли банду работорговцев: они удерживали в плену 90 человек
Источник материала: ОНТ
Полиция города Хьюстона в Техасе раскрыла банду современных работорговцев. Из подвала жилого дома освободили 90 человек.
Пленников держали без воды и еды. У многих была лихорадка, причем место заточения находилось фактически на глазах сотней жителей одного из благополучных районов штата. Все освобождённые – мигранты, многие попали в рабство, пытаясь переехать на север надеясь на обещанную новым президентом Америки программу по легализации латиноамериканцев.
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Полиция города Хьюстона в Техасе раскрыла банду современных работорговцев. Из подвала жилого дома освободили 90 человек. Пленников держали без воды и еды. У...
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