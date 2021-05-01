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Оранжевый уровень опасности объявлен 2 мая в Беларуси из-за сильных дождей и ветра

01.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен 2 мая в Беларуси из-за сильных дождей и ветра

Холодная и мокрая погода ожидается в Беларуси 2 мая. По республике пройдут сильные дожди и ветры. Об этом сообщили в Белгидрометцентре.

В воскресенье будет преимущественно облачно. На большей части нашей республики пройдут дожди, в отдельных районах, возможно, с грозами. Оранжевый уровень опасности объявлен днем 2 мая по западу страны во многих районах. Сопровождать такую погоду будет северо-восточный ветер 4-9 м/с, порывы которого днем могут достигать 14 м/с по западу на большей части, на остальной территории – местами 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха – от нуля по северу до +10 градусов по югу республики. Днем – от +9 до +15 градусов, на юге страны – от +16 до +21 градуса. 3 мая ветреная и дождливая погода сохранится, уточнили в Белгидромете.

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Холодная и мокрая погода ожидается в Беларуси 2 мая. По республике пройдут сильные дожди и ветры. Об этом сообщили в Белгидрометцентре. В воскресенье будет...
 
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