В Украине жилой дом «оккупировали» змеи

Источник материала: ОНТ

Жители Харьковской области страдают от нашествия змей. Несколько лет подряд эти непрошенные гости с приходом весны выползают из подвала погреться на солнышке.

Так как дом старый и весь в трещинах, обычные водяные ужи пробираются даже в квартиры. Пресмыкающиеся совсем не опасны. Вот только жить рядом ними совсем не комфортно.

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