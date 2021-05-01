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Народный артист Беларуси Александр Ефремов отмечает 70-летний юбилей
Источник материала: ОНТ
Народный артист Беларуси, бессменный руководитель театра-студии Киноактера Александр Ефремов сегодня отмечает 70-летие.
30 лет в роли директора! Кроме этого, Ефремов собрал в профессиональной коллекции 50 фильмов и 12 спектаклей, десятки молодых режиссеров вышли из-под его преподавательской руки. Руководил «Беларусфильмом» и союзом кинематографистов, не раз организовывал национальные кинофестивали. Но главное – Александр Ефремов – единственный в стране кино- и театральный режиссер одновременно. С юбилеем мастера поздравил Президент Александр Лукашенко.
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Народный артист Беларуси, бессменный руководитель театра-студии Киноактера Александр Ефремов сегодня отмечает 70-летие. 30 лет в роли директора! Кроме этого,...
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