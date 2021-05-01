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Профсоюзы у посольства США провели пикет против санкций

01.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профсоюзы у посольства США провели пикет против санкций

В День труда работники всех отраслей экономики Беларуси выступили с требованием отменить незаконные санкции для наших предприятий. Напомню, их введение инициировало правительство США. Сегодня у здания дипмиссии этой страны состоялся пикет.

У стен посольства собрались представители трудовых коллективов. Все они выступили против политического шантажа и экономического давления. Собравшиеся требовали отмены санкций, так как от них прямо пострадают 35 тысяч человек, а косвенно (включая семьи работников) – ещё больше.

На пикете вспоминали и события США, в память о которых 1 мая был объявлен Днём солидарности трудящихся. 135 лет назад в Чикаго начались массовые выступления рабочих, которые полиция жестоко подавила, тогда погибли люди. Слишком высокая цена за достижение экономических результатов.

От имени 15 отраслевых профсоюзов, которые могут пострадать от недружественных мер, президенту США направлено обращение. Как отметили в Федерации профсоюзов, реакция на него, либо её отсутствие покажут, насколько важны Вашингтону права и интересы простых белорусов.

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В День труда работники всех отраслей экономики Беларуси выступили с требованием отменить незаконные санкции для наших предприятий. Напомню, их введение...
 
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