Пособия и надбавки увеличились: в Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума

Источник материала: ОНТ

С 1 мая в Беларуси изменился бюджет прожиточного минимума. Соответственно подросли все социальные выплаты с ним связанные.





Бюджет прожиточного минимума теперь составляет чуть больше 273 рублей. В первую очередь, выросли пособия для мам, по уходу за детьми, так называемые надбавки за возраст у пенсионеров и выплаты по инвалидности.





Поднялись и единовременные выплаты уже после рождения ребенка. Увеличились и надбавки за возраст у пенсионеров, которые перешагнули 75-летний рубеж.

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