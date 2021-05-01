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Пособия и надбавки увеличились: в Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума
Источник материала: ОНТ
С 1 мая в Беларуси изменился бюджет прожиточного минимума. Соответственно подросли все социальные выплаты с ним связанные.
Бюджет прожиточного минимума теперь составляет чуть больше 273 рублей. В первую очередь, выросли пособия для мам, по уходу за детьми, так называемые надбавки за возраст у пенсионеров и выплаты по инвалидности.
Поднялись и единовременные выплаты уже после рождения ребенка. Увеличились и надбавки за возраст у пенсионеров, которые перешагнули 75-летний рубеж.
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С 1 мая в Беларуси изменился бюджет прожиточного минимума. Соответственно подросли все социальные выплаты с ним связанные. Бюджет прожиточного минимума теперь...
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