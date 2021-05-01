Бизнес на селе: в Беларуси прошел фестиваль ремесленников и фермеров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль сельского бизнеса открылся в Беларуси. На ярмарке под Минском собрались ремесленники и фермеры из разных уголков страны. Всего около 30. Чем удивили гостей, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На фестивале сыровары, мастера по кованым, деревянным и вязаным изделиям. В продаже мед, растения для дачи, экопродукция и живой уголок – перепелки и кролики. Среди участников не только опытные предприниматели. Под руководством учителей свои первые бизнес-идеи воплотили школьники. Привезли на продажу товары, сделанные своими руками: посуду, корзины, сувениры.

Начать бизнес на селе в Беларуси сегодня просто и выгодно. Для фермеров и ремесленников в стране предусмотрены льготы, а владельцы личных подсобных хозяйств могут торговать выращенными на участке продуктами без налогов.

«Наша основная цель как инкубатора малого предпринимательства – это поддержка начинающих предпринимателей, действующих предпринимателей. Мы проводим обучающие мероприятия по основам предпринимательской деятельности, а также консультирование по актуальным вопросам ведения бизнеса», – заявила организатор фестиваля Марина Найдович.

«Это натуральная продукция. У нас свои коровы, козы, орехи. Наша фишка в том, что это все натуральное, ничем не обработанное. Этим мы отличаемся от всех остальных», – объяснил фермер Виталий Коновальчик.

Для предпринимателей этот фестиваль – возможность показать товары и найти новых клиентов. Посетители же могут купить к праздничному пасхальному столу натуральные продукты.

По данным Национального статистического комитета, промышленность и торговля стали самыми популярными видами экономической деятельности среди населения Беларуси в 2020 году.