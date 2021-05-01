«Нет только из Австралии и Антарктиды». Светлогорский врач собрал более трехсот маленьких скорых

Источник материала: Tut.by

Главный врач санатория «Серебряные ключи», житель Светлогорска Александр Светилов показал местной ТРК «Ранак» свою уникальную коллекцию транспорта скорой помощи. За 18 лет он собрал более трехсот экземпляров из разных стран и континентов.



Фото: Ранак

Шикарная коллекция, где за стеклом сверкают и переливаются сотни моделей автомобильчиков, выставлена для всеобщего обозрения в санатории «Серебряные ключи». Хозяин этой уникальной экспозиции — главный врач санатория. Почти 18 лет он коллекционировал большие и маленькие машинки.

Интерес к моделям автомобилей скорой появился у Александра Геннадьевича неспроста: девять лет своей жизни он отдал работе в этой отрасли медицины. С 2000-го по 2009 гг. возглавлял станцию скорой помощи в Речице. Именно там и было положено начало огромной коллекции. Кстати, ее стоимость Александр Светилов оценивает в сумму около семи тысяч рублей.

— Идея собирать модели скорой помощи появилась в 2002 году, после того как друзья практически одновременно подарили мне две модельки скорой, — говорит коллекционер.



Александр Светилов. Фото: Ранак

Александр Геннадьевич увлеченно рассказывает о каждом экземпляре. Есть здесь автомобильчик 1972 года, купленный с аукциона. Есть модели скорых дореволюционных времен, военной поры и послевоенной. География происхождения каждой модели и вовсе поражает.

— Вспоминая всю историю собирания коллекции, я понимаю, что только из Австралии и Антарктиды нет моделей, — говорит Александр Геннадьевич. — Со всех остальных континентов привозили друзья и знакомые. Южная и Северная Америка, Африка, Евразия. Все континенты здесь представлены. Конечно же, в основном это Европа — Восточная и Западная. Сейчас из-за ковида, к сожалению, семь редких моделей находятся за границей. Уже два года ждут, пока смогут пополнить коллекцию.

Коллекционер, кстати, готов принять в дар любые модели скорой помощи, если кому-то они не нужны.

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