На жизнь - 562 рубля в месяц. С 1 мая пересмотрели минимальные потребительские бюджеты

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая пересмотрели минимальные потребительские бюджеты. Их новые размеры будут действовать до конца июля этого года. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда № 39.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минимальный потребительский бюджет не следует путать с бюджетом прожиточного минимума — суммой, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей.

Под минимальным потребительским бюджетом подразумеваются расходы на определенный набор товаров и услуг, который, по мнению властей, удовлетворяет физиологические, социальные и культурные потребности человека. Он рассчитывается для разных групп населения с учетом трудоспособности, возраста и семейного положения.

С 1 мая для трудоспособного населения минимальный потребительский бюджет, к примеру, вырос на 21,06 рубля — до 562,28 рубля.

В Минтруда уточняют, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта 2021 года выглядел таким образом: продукты питания — 48,3%, одежда, белье, обувь — 19%, жилищно-коммунальные услуги — 8,8%, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,9%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,2%, взносы и платежи — 2,4%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,5%.

Напомним, ранее планировалось , что с 2021 года в Беларуси могут отменить такой социальный норматив, как минимальный потребительский бюджет. Это связано с желанием властей перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения. После отмены минимального потребительского бюджета все выплаты и критерии предоставления отдельных видов госпомощи, которые были к нему привязаны, будут устанавливаться в зависимости от бюджета прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп.