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Отец Бритни Спирс заявил, что его дочь страдает деменцией

01.05.2021 21:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деле о борьбе за опекунство Бритни Спирс и ее отца Джейми появились новые обстоятельства. Отец звезды заявил, что его дочь страдает слабоумием. О диагнозе Бритни он сообщил в документах, которые, как предполагается, докажут, что его дочь нуждается в опеке, передает spletnik.


Фото: svidok. online

О подробностях диагноза звезды расскажут в документальном фильме The Battle for Britney: Fans, Cash And A Conservatorship, который выйдет на BBC 5 мая. Его автор, журналист Мобин Ажар, рассказал, что документы появились на некоторых сайтах.

— В поле, где нужно указать причину, написано: «Это связано с лечением деменции», — рассказал он.

Сам Ажар отмечает, что заявления Джейми Спирса о слабоумии у его дочери звучат несколько странно. Во-первых, прежде о диагнозе звезды никто никогда не говорил. А во-вторых, только 5% людей в возрасте до 65 лет в США страдают этим расстройством.

Опекуном своей дочери Джейми Спирс был назначен в 2008 году. Но из-за проблем со здоровьем часть своих обязанностей полтора года назад он передал своей помощнице Джоди Монтгомери и стал отвечать за финансовые дела дочери. Но и эту должность ему с недавних пор приходится делить с трастовым фондом Bessemer Trust Co.

Ожидается, что Бритни выступит в суде в июне, причем к суду она обратится лично. Звезда добивается полного отстранения своего отца от опекунства. При этом она не возражает против того, чтобы находиться под опекой Монтгомери.

 
 
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В деле о борьбе за опекунство Бритни Спирс и ее отца Джейми появились новые обстоятельства.
 
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