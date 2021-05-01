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В Минске 19-летний нетрезвый бесправник протаранил автомобиль ГАИ

01.05.2021 22:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Молодой минчанин за рулем «Ауди» пытался скрыться от ГАИ, но в конце концов был задержан.

В Минске 19-летний нетрезвый бесправник протаранил автомобиль ГАИ

Около половины шестого утра 1 мая внимание инспекторов ГАИ на перекрестке улиц Слободская и Громова привлек автомобиль «Ауди». Однако водитель проигнорировал требование остановки и попытался скрыться.

Началась погоня. В районе дома № 2 по Меньковскому тракту иномарку «Ауди» была заблокирована служебными автомобилями. Однако водитель-нарушитель задним ходом протаранил машину ГАИ и попытался скрыться в лесополосе, но вскоре врезался в дерево. После чего бросил машину и убежал с места ДТП.

Примерно через два часа водитель «Ауди» был задержан. Им оказался минчанин 2002 года. Освидетельствование показало 0,52 промилле алкоголя. Кроме того, молодой человек уже лишен права управления транспортным средством, а ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение без прав, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

 

 

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Молодой минчанин за рулем «Ауди» пытался скрыться от ГАИ, но в конце концов был задержан.
 
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