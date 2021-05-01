ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская в Риме. Италия готова поддержать меры по усилению давления на белорусский режим

01.05.2021 22:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Организовать программы реабилитации белорусских политзаключенных и их семей, поддерживать независимые медиа, телеграм-каналы, инициативы самиздата, местные сообщества, бастующих рабочих, студентов, деятелей искусства призвала Светлана Тихановская в ходе рабочего визита в Италию.

Тихановская в Риме. Италия готова поддержать меры по усилению давления на белорусский режим

Белорусский демократический лидер призвала собеседников «незамедлительно обратить внимание на ситуацию с политзаключенными, условия в тюрьмах, произвольные задержания и судебные процессы», сообщает ее пресс-служба.

В ходе встреч обсуждены «форматы и площадки для переговоров по выходу из кризиса», в том числе возможность проведения международной конференции высокого уровня, варианты международной медиации для начала переговоров с демократическими силами, в том числе под эгидой ОБСЕ или «группой заинтересованных стран».

Отмечается, что Италия «готова поддержать меры по усилению давления на режим с целью остановить репрессии и начать переговоры, в том числе через применение «умных санкций», которые помогут оказать максимальное точечное давление на режим и его приближенных».

В рамках визита Тихановская встретилась с министрами иностранных дел, труда и по европейским делам правительства Италии, спикером палаты депутатов, членами комитета по международным отношениям Палаты депутатов парламента, мэром Рима, руководством политических партий, «влиятельными политиками в сфере внешней политики Италии», правозащитниками, представителями итальянских и международных профсоюзов.

Состоялись «рабочие консультации с главами и представителями ряда диппредставительств в Риме (Великобритания, Литва, Мексика, Новая Зеландия, Польша, США)», а также встреча с белорусской диаспорой.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организовать программы реабилитации белорусских политзаключенных и их семей, поддерживать независимые медиа, телеграм-каналы, инициативы самиздата, местные...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 19-летний нетрезвый бесправник протаранил автомобиль ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by