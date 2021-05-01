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Что делать при землетрясениях? Правила поведения, которые нужно знать каждому
Источник материала: ОНТ
Границы начали понемногу открываться, и счастливчики устремились к морю. Однако многие курорты относятся к сейсмоопасным зонам. Планируя отпуск за границей, нужно узнавать не только температуру воды, но и правила поведения в случае природной встряски.
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Границы начали понемногу открываться, и счастливчики устремились к морю. Однако многие курорты относятся к сейсмоопасным зонам. Планируя отпуск за границей, нужно...
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