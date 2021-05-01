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Приемная кампания в студотряды в самом разгаре: куда на заработки летом отправятся студенты?
Источник материала: ОНТ
В Гродно в День труда в студенческие отряды принимали молодежь и вручали символические путевки в самых крупных вузах и колледжах области.
Новичков записывали на одной из центральных площадок города. Попробовать себя в летнем лагере, на сельхозработах, на заводе, стройке, в больнице и даже в пункте пропуска на границе – для молодежи подготовили больше 200 объектов и порядка семи тысяч рабочих мест. Сейчас приемная кампания в самом разгаре. Традиционно самые популярные направления – сельское хозяйство и строительство. Но специалисты уверяют – не важно, в какой отряд попасть. Работа в любом из них – это возможность заработать первые деньги, почувствовать ответственность за общее дело и научиться работать в команде.
Уже известно, что главной молодежной стройкой области станет онкоцентр в Гродно. А в конце июня лучшие студотряды региона отправятся на всебелорусскую – в Островец.
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В Гродно в День труда в студенческие отряды принимали молодежь и вручали символические путевки в самых крупных вузах и колледжах области. Новичков записывали на...
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