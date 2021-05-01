Приемная кампания в студотряды в самом разгаре: куда на заработки летом отправятся студенты?

Источник материала: ОНТ

В Гродно в День труда в студенческие отряды принимали молодежь и вручали символические путевки в самых крупных вузах и колледжах области.





Новичков записывали на одной из центральных площадок города. Попробовать себя в летнем лагере, на сельхозработах, на заводе, стройке, в больнице и даже в пункте пропуска на границе – для молодежи подготовили больше 200 объектов и порядка семи тысяч рабочих мест. Сейчас приемная кампания в самом разгаре. Традиционно самые популярные направления – сельское хозяйство и строительство. Но специалисты уверяют – не важно, в какой отряд попасть. Работа в любом из них – это возможность заработать первые деньги, почувствовать ответственность за общее дело и научиться работать в команде.

Наталья Василевич, командир студотряда Гродненского государственного медицинского университета: «Очень волнительный момент, когда называют организацию твоего университета и говорят, что вот путевка. И ты ее получаешь и понимаешь, что уже скоро, через два месяца, начнется трудовой семестр и впереди еще очень много работы с отрядом, с ребятами, которые записались».

Дмитрий Гаврук, студент Гродненского государственного аграрного университета: «В студотрядах я второй год, собираюсь на второй год идти. В студенческих отрядах круто, потому что, кроме заработка, вы получите еще вторую семью, с этими ребятами вы потом пересекаетесь вне трудового семестра и поддерживаете хорошо с ними контакт».

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ: «У нас уже традицией стало в Гродненской области преобладание сельскохозяйственных отрядов. Но наши медицинские, педагогические отряды являются тоже нашей гордостью. И на сегодняшний день более трех тысяч ребят записались посредством наших пиар-акций «Выбираем студотряд»».

Уже известно, что главной молодежной стройкой области станет онкоцентр в Гродно. А в конце июня лучшие студотряды региона отправятся на всебелорусскую – в Островец.

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