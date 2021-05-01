ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В жировках белорусов появится новая строка

01.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В жировках белорусов появится новая строка

В жировках белорусов появится новая строка –  за расходы за управление общим имуществом совместного домовладения. Это предусматривает постановление Совета Министров от 2 апреля 2021 года.

Как пояснили агентству «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве, общее имущество – это помещения, конструкции и оборудование, которые находятся за пределами квартир, то есть в подвале, подъезде, на чердаке, дворовой территории. 

Сколько белорусы будут платить за новую услугу? Это будет зависеть от площади квартиры – так же, как и плата за техобслуживание. Предельно допустимый тариф есть в Указе Президента и составляет 0,0165 рубля за один квадратный метр.

Изменения вступили в силу с 1 мая, а новая строка появится в платежных квитанциях во втором полугодии.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жировках белорусов появится новая строка –  за расходы за управление общим имуществом совместного домовладения. Это предусматривает постановление Совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская в Риме. Италия готова поддержать меры по усилению давления на белорусский режим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by