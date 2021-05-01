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В жировках белорусов появится новая строка
Источник материала: ОНТ
В жировках белорусов появится новая строка – за расходы за управление общим имуществом совместного домовладения. Это предусматривает постановление Совета Министров от 2 апреля 2021 года.
Как
Сколько белорусы будут платить за новую услугу? Это будет зависеть от площади квартиры – так же, как и плата за техобслуживание. Предельно допустимый тариф есть в Указе Президента и составляет 0,0165 рубля за один квадратный метр.
Изменения вступили в силу с 1 мая, а новая строка появится в платежных квитанциях во втором полугодии.
Фото: БЕЛТА
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В жировках белорусов появится новая строка – за расходы за управление общим имуществом совместного домовладения. Это предусматривает постановление Совета...
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