Источник материала: ОНТ

В жировках белорусов появится новая строка – за расходы за управление общим имуществом совместного домовладения. Это предусматривает постановление Совета Министров от 2 апреля 2021 года.

Как пояснили агентству «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве, общее имущество – это помещения, конструкции и оборудование, которые находятся за пределами квартир, то есть в подвале, подъезде, на чердаке, дворовой территории.

Сколько белорусы будут платить за новую услугу? Это будет зависеть от площади квартиры – так же, как и плата за техобслуживание. Предельно допустимый тариф есть в Указе Президента и составляет 0,0165 рубля за один квадратный метр.

Изменения вступили в силу с 1 мая, а новая строка появится в платежных квитанциях во втором полугодии.

Фото: БЕЛТА

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