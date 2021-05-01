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По европейским столицам прокатилась волна митингов и протестов

01.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По европейским столицам прокатилась волна митингов и протестов

С чувством праздника, но без маёвок. В этом году День труда в Беларуси решили провести без традиционных массовых мероприятий. Причина тому – пандемия. Но отмена шествий не означает, что о празднике забыли. Первомай отметили камерно – в коллективах и в уже привычном онлайн-формате.

А вот в Европе куда громче! И, как говорится, не от хорошей жизни. По европейским столицам прокатилась волна митингов. Большая часть из них связана с приостановкой работы предприятий из-за ковидных ограничений.

В Турции столкновениями с полицией в Анкаре и Стамбуле завершился митинг профсоюзов. Дело в том, что стана сейчас переживает частичный локдаун, а это сказалось на графике работы предприятий: штат сокращают – люди остаются на улице.

Во Франции выступали конкретно против политики Эммануэля Макрона, который призывает реформировать страховое законодательство по безработице. Митингующие шли с плакатами «бездельники – не мы, кто ищет работу, а богатые, которые живут за счет дивидендов». Полиция применила слезоточивый газ.

Расправой над правительством грозили закончить и в Италии. Там прошел марш профсоюзов медицинский работников. Они настаивают на проведении реформ в их сфере, недоработки в которой унесли тысячи жизней во время ковид-эпидемии.

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С чувством праздника, но без маёвок. В этом году День труда в Беларуси решили провести без традиционных массовых мероприятий. Причина тому – пандемия. Но отмена...
 
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