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Так холодно в апреле в Беларуси не было уже 20 лет. Каким будет май?

01.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Так холодно в апреле в Беларуси не было уже 20 лет. Каким будет май?

Холодная весна 2021 года ставит свои рекорды. Так холодно в апреле в Беларуси не было уже 20 лет. Каким будет последний месяц весны, в программе «Метеогид» рассказал синоптик Дмитрий Рябов. 

Безусловно, в большинстве дней апрель в этом году был некомфортный. Кажется, что весна забыла к нам дорогу. Однако в некоторые годы снег выпадал и мае. Кончено, не стоит забывать про заморозки, которые, кстати, по предварительному прогнозу ожидаются в начале мая.

Итак, май наступил, постепенно происходит повышение температуры. Средняя месячная температура ожидается около средних многолетних значений – от +12°C на северо-западе до +14°C на юге страны, что на 6-8 градусов выше, чем в апреле. Не обойдётся без дождей и гроз, характерных для заключительного месяца весны. 11–14 дней придется носить с собой зонт.

Уже в первой – начале второй декады, а в центральных и северных районах в третьей декаде последнего весеннего месяца ожидается и переход средней суточной температуры воздуха через +14°C. Таким образом, можно будет говорить, что весна закончилась, наступило лето. 

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Холодная весна 2021 года ставит свои рекорды. Так холодно в апреле в Беларуси не было уже 20 лет. Каким будет последний месяц весны, в программе «Метеогид» рассказал...
 
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