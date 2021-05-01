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Как посадить семена однолетников, чтобы цвели все лето? Показывает научный сотрудник ботанического сада
Источник материала: ОНТ
Они живут один сезон. Именно этим и хороши. Каждый год можно создавать нарядные, красочные и уникальные композиции на своем участке из однолетних растений. Плюс ко всему, если высадить растения в контейнеры, легко выстроить на ограниченном пространстве цветочный оазис. Что посадить в саду или в плетеную корзину, узнаем в сюжете.
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Как посадить семена однолетников, чтобы цвели все лето? Показывает научный сотрудник ботанического сада
Они живут один сезон. Именно этим и хороши. Каждый год можно создавать нарядные, красочные и уникальные композиции на своем участке из однолетних растений. Плюс ко...
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