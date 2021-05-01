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Белорусы установили новый мировой рекорд в гиревом спорте
Источник материала: ОНТ
Вячеслав Хоронеко на пару с Сергеем Заславским за минимальное время совершили максимум повторений, выжимая 24-килограммовую гирю.
У спортсменов было несколько положений – от этого зависит и скорость, и количество повторений. В этом году спортсмены призывают белорусов больше внимания уделить своему здоровью и найти себе вид спорта по душе.
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Вячеслав Хоронеко на пару с Сергеем Заславским за минимальное время совершили максимум повторений, выжимая 24-килограммовую гирю. У спортсменов было несколько...
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