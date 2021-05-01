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Мор рыбы заметили в Минском районе
Источник материала: ОНТ
Мор рыбы зафиксирован в Минском районе в пятницу, 30 апреля,
Около 250 мертвых рыбин заметили утром очевидцы в Свислочи возле деревни Мацевичи Минского района. Они позвонили в МЧС.
На место выехали сотрудники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды. Специалистами была изучена акватория, были взяты пробы воды для анализов. Видимых загрязнений на поверхности найдено не было.
В МЧС уточнили, что о результатах будет известно 5 мая.
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay
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Мор рыбы зафиксирован в Минском районе в пятницу, 30 апреля, сообщили в МЧС. Около 250 мертвых рыбин заметили утром очевидцы в Свислочи возле деревни Мацевичи...
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