Мор рыбы заметили в Минском районе

Источник материала: ОНТ

Мор рыбы зафиксирован в Минском районе в пятницу, 30 апреля, сообщили в МЧС.

Около 250 мертвых рыбин заметили утром очевидцы в Свислочи возле деревни Мацевичи Минского района. Они позвонили в МЧС.

На место выехали сотрудники Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды. Специалистами была изучена акватория, были взяты пробы воды для анализов. Видимых загрязнений на поверхности найдено не было.

В МЧС уточнили, что о результатах будет известно 5 мая.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay

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