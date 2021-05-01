Дожди, но к выходным до +21°C. Погода на неделю с 3 по 9 мая. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Начало мая ознаменуется быстро меняющейся погодой. Из-за необычайной активности атлантических циклонов в большинстве областей то и дело пройдут дожди, местами сильные, которые на непродолжительное время будут сменяться солнечными периодами. Температура воздуха ожидается около или чуть ниже нормы. Неизбежны резкие скачки атмосферного давления.



И уже в понедельник южный циклон, двигаясь через Беларусь на Смоленскую область, принесет облачную погоду. Различной интенсивности дожди. Ветер западный порывистый, а временами сильный порывистый. Ночью +3…+10°C, а днем будет +3…+11°C.

Ближе к середине недели станет меньше облаков и осадков. Местами кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура ночью будет от 0°C до +6°C, днем во вторник +8…+12°C, в среду – до +16°C.

Во второй половине недели за погоду будут отвечать атмосферные фронты с западной Европы. Дожди. Ветер северо-восточный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в ночные часы +3…+9°C. Днем в четверг от +7°C тепла по северу до +18°C по югу, в пятницу +16…+21°C.

В выходные дни влияние на метеоусловия станут оказывать влажные атмосферные фронты от циклона с центром над северными морями. Температура воздуха в ночные часы +1…+6°C, днем в субботу от +5°C по западу до +21°C по юго-востоку, в воскресенье +5…+11°C.

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