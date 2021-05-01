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Лунный календарь садовода-огородника с 3 по 9 мая

01.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь садовода-огородника с 3 по 9 мая

Майское тепло часто прерывается неожиданными заморозками, что создает немало неудобств садоводам и огородникам. 

3 мая проводите опрыскивание и окуривание, подстригайте деревья и кусты. 5-го  – отличное время для культивации, полива и внесения удобрений. 6-го – высаживайте рассаду томатов, перца, баклажанов, огурцов, кочанного салата и цветной капусты.

Сильные геомагнитные колебания ожидаются 3 мая. В этот день будет прослеживаться ухудшение самочувствия даже у тех, кто обычно не страдает от метеочувствительности.

Какие дни подходят для визита к стоматологу и парикмахеру? Ответы – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».


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Майское тепло часто прерывается неожиданными заморозками, что создает немало неудобств садоводам и огородникам.  3 мая проводите опрыскивание и окуривание,...
 
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