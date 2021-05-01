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Последние приготовления перед Светлой Пасхой: православные верующие собираются на службу

01.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Последние приготовления перед Светлой Пасхой: православные верующие собираются на службу

Через несколько часов во всех белорусских храмах начнется главная служба года. Пасхальная. Миллионы людей во всем мире сегодня с особым чувством молятся о воскрешении Спасителя. Потому что уже много веков именно в этот день их молитвы слышны наверняка.


Великой Субботой православные верующие завершили Великий пост и вот-вот войдут в новый временной цикл для каждого человека и для церкви в целом. 4,5 миллиона белорусов будут отмечать наступление этого торжества: кто-то в храме, кто-то дома с семьей. Главное – это возможность для каждого, кто верит в чудо воскрешения Христа, и свою жизнь начать с чистого листа и опираясь на заповеди.

В канун главного православного праздника – Пасхи, христиане Беларуси отмечают Великую Субботу. В храмах по традиции проходит освещение пасхальных куличей, которые уже вечером займут главное место на праздничных столах. С каким настроением белорусы готовятся встречать этот светлый праздник? 

Елена: «Завтра большой праздник. Пасха, воскрешение Иисуса Христа, завтра ко мне придут гости: наши внуки, дети, невестки, сыновья.  Сегодня были покрашены в красный цвет яйца, которые мы сейчас разложили. И, конечно, без соли яйца нельзя подать к столу».  

Подготовка к празднику начинается в пятницу вечером. На столе, конечно, обязательный набор пасхальных угощений, рулеты – фирменное блюдо. Готовит их по особому рецепту, и своим секретом готова поделиться. 

Елена: «Я всегда начинаю Пасху с утренней молитвы и с молитвы, когда начинаю готовить тесто. Обязательно прошу Богородицу, чтобы помогла, и в тесто добавляю крещенской водички – вот это вот особенностьЯ в основном пеку рулеты с маком, потому что эти рулеты когда-то пекла мама». 

Аромат выпечки разносится по всей территории Храма Александра Невского. Осветить куличи и творожные пасхи приходят с самого утра. На столах пестрит от ярких красок, символов Воскресения Иисуса.

В православном календаре все дни седмицы – они великие, но особенными являются три: пятница, суббота и воскресенье. В Страстную субботу в центре храма выставляют плащаницу спасителя. Поклониться ей и поставь свечу – ритуалы, которые много значат для верующих. Священники же на утренних литургиях облачаются в светлые праздничные одеяния, как знак победы жизни над смертью. 

Протоиерей Димитрий Хорошко, клирик прихода храма благоверного князя Александра Невского г. Минска«Надежда на Бога, на воскресшего Христа движет людьми, которые сегодня приходят с маленькими детьми, освещают куличи и пасхи для того, чтобы завтра со своими родными и близкими встретить Святое Воскресенье. Яйцо – это символ воскресения, кулич – это символ нового человека, который воскресает по образу божьего. Поэтому в этих предметах, которые мы привыкли освещать на святую Пасху, скрыт глубокий смысл». 

Великая Суббота – последний день перед Пасхой. И скорбный, и радостный одновременно. Христос еще не с людьми, но до его воскрешения – всего несколько часов. Успеть помолиться и освятить пищу люди сюда съезжались со всего города целыми семьями. 

Эту молитву здесь повторяли десятки раз. Многие потому и приезжают каждый год только сюда в Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь, говорят, что место намоленное. Первый храм на этом месте по легенде стоял еще в XII веке. За всю историю монастырь не раз закрывался, но в последние 30 лет здесь всегда кипела жизнь. Когда прошлой весной из-за пандемии комплекс опустел, в душе монахов наступило уныние. Потому в этом году Пасху здесь встречают со слезами радости на глазах – выстояли. 

Игумения Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря: «Нам Господь дал эту болезнь не к смерти, а к жизни. И он своим воскресением показал, что действительно человек вечен. И чем больше мы будем делать добро, чем больше мы будем свет нести Христов людям, тем легче будет нам. Поэтому "Христос Воскресе!". И хочется и радоваться, и плакать, но это слезы радости, потому что на самом деле благодать, я думаю, всех коснулась». 

Потому и сегодня все прихожане вторили один одному и вспоминали то, что для каждого человека на земле самое главное.  

В Свято-Духовом кафедральном соборе, как, впрочем, и всегда, накануне таких событий многолюдно. И это не только потому что статус главного храма конфессии обязывает. В Свято-Духовом есть особая энергетика: камерности (собор ведь совсем небольшой) и значимости. Только представьте сколько людей с разными судьбами, просьбами и молитвами побывало в нём, стоящем в самом сердце Минска

Из Иерусалима только 11 стран в этом году получили разрешение от израильских властей вести благодатный огонь к себе на Родину. В том числе и Беларусь. Огонь прилетел чартерным рейсом, и раздавать его во все остальные приходы будут отсюда – из Свято-Духова кафедрального собора, где каждый сможет зажечь свои свечи и поделиться радостью воскресения Христова.

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Теги: Минск
 
 
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Через несколько часов во всех белорусских храмах начнется главная служба года. Пасхальная. Миллионы людей во всем мире сегодня с особым чувством молятся о...
 
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