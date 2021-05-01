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Последние приготовления перед Светлой Пасхой: православные верующие собираются на службу
Источник материала: ОНТ
Через несколько часов во всех белорусских храмах начнется главная служба года. Пасхальная. Миллионы людей во всем мире сегодня с особым чувством молятся о воскрешении Спасителя. Потому что уже много веков именно в этот день их молитвы слышны наверняка.
Великой Субботой православные верующие завершили Великий пост и вот-вот войдут в новый временной цикл для каждого человека и для церкви в целом. 4,5 миллиона белорусов будут отмечать наступление этого торжества: кто-то в храме, кто-то дома с семьей. Главное – это возможность для каждого, кто верит в чудо воскрешения Христа, и свою жизнь начать с чистого листа и опираясь на заповеди.
В канун главного православного праздника – Пасхи, христиане Беларуси отмечают Великую Субботу. В храмах по традиции проходит освещение пасхальных куличей, которые уже вечером займут главное место на праздничных столах. С каким настроением белорусы готовятся встречать этот светлый праздник?
Подготовка к празднику начинается в пятницу вечером. На столе, конечно, обязательный набор пасхальных угощений, рулеты – фирменное блюдо. Готовит их по особому рецепту, и своим секретом готова поделиться.
Аромат выпечки разносится по всей территории Храма Александра Невского. Осветить куличи и творожные пасхи приходят с самого утра. На столах пестрит от ярких красок, символов Воскресения Иисуса.
В православном календаре все дни седмицы – они великие, но особенными являются три: пятница, суббота и воскресенье. В Страстную субботу в центре храма выставляют плащаницу спасителя. Поклониться ей и поставь свечу – ритуалы, которые много значат для верующих. Священники же на утренних литургиях облачаются в светлые праздничные одеяния, как знак победы жизни над смертью.
Великая Суббота – последний день перед Пасхой. И скорбный, и радостный одновременно. Христос еще не с людьми, но до его воскрешения – всего несколько часов. Успеть помолиться и освятить пищу люди сюда съезжались со всего города целыми семьями.
Эту молитву здесь повторяли десятки раз. Многие потому и приезжают каждый год только сюда в Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь, говорят, что место намоленное. Первый храм на этом месте по легенде стоял еще в XII веке. За всю историю монастырь не раз закрывался, но в последние 30 лет здесь всегда кипела жизнь. Когда прошлой весной из-за пандемии комплекс опустел, в душе монахов наступило уныние. Потому в этом году Пасху здесь встречают со слезами радости на глазах – выстояли.
Потому и сегодня все прихожане вторили один одному и вспоминали то, что для каждого человека на земле самое главное.
В Свято-Духовом кафедральном соборе, как, впрочем, и всегда, накануне таких событий многолюдно. И это не только потому что статус главного храма конфессии обязывает. В Свято-Духовом есть особая энергетика: камерности (собор ведь совсем небольшой) и значимости. Только представьте сколько людей с разными судьбами, просьбами и молитвами побывало в нём, стоящем в самом сердце Минска
Из Иерусалима только 11 стран в этом году получили разрешение от израильских властей вести благодатный огонь к себе на Родину. В том числе и Беларусь. Огонь прилетел чартерным рейсом, и раздавать его во все остальные приходы будут отсюда – из Свято-Духова кафедрального собора, где каждый сможет зажечь свои свечи и поделиться радостью воскресения Христова.
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Через несколько часов во всех белорусских храмах начнется главная служба года. Пасхальная. Миллионы людей во всем мире сегодня с особым чувством молятся о...
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