Последние приготовления перед Светлой Пасхой: православные верующие собираются на службу

Источник материала: ОНТ

Через несколько часов во всех белорусских храмах начнется главная служба года. Пасхальная. Миллионы людей во всем мире сегодня с особым чувством молятся о воскрешении Спасителя. Потому что уже много веков именно в этот день их молитвы слышны наверняка.





Великой Субботой православные верующие завершили Великий пост и вот-вот войдут в новый временной цикл для каждого человека и для церкви в целом. 4,5 миллиона белорусов будут отмечать наступление этого торжества: кто-то в храме, кто-то дома с семьей. Главное – это возможность для каждого, кто верит в чудо воскрешения Христа, и свою жизнь начать с чистого листа и опираясь на заповеди.

В канун главного православного праздника – Пасхи, христиане Беларуси отмечают Великую Субботу. В храмах по традиции проходит освещение пасхальных куличей, которые уже вечером займут главное место на праздничных столах. С каким настроением белорусы готовятся встречать этот светлый праздник?

Елена: «Завтра большой праздник. Пасха, воскрешение Иисуса Христа, завтра ко мне придут гости: наши внуки, дети, невестки, сыновья. Сегодня были покрашены в красный цвет яйца, которые мы сейчас разложили. И, конечно, без соли яйца нельзя подать к столу».

Подготовка к празднику начинается в пятницу вечером. На столе, конечно, обязательный набор пасхальных угощений, рулеты – фирменное блюдо. Готовит их по особому рецепту, и своим секретом готова поделиться.

Елена: «Я всегда начинаю Пасху с утренней молитвы и с молитвы, когда начинаю готовить тесто. Обязательно прошу Богородицу, чтобы помогла, и в тесто добавляю крещенской водички – вот это вот особенность. Я в основном пеку рулеты с маком, потому что эти рулеты когда-то пекла мама».

Аромат выпечки разносится по всей территории Храма Александра Невского. Осветить куличи и творожные пасхи приходят с самого утра. На столах пестрит от ярких красок, символов Воскресения Иисуса.

В православном календаре все дни седмицы – они великие, но особенными являются три: пятница, суббота и воскресенье. В Страстную субботу в центре храма выставляют плащаницу спасителя. Поклониться ей и поставь свечу – ритуалы, которые много значат для верующих. Священники же на утренних литургиях облачаются в светлые праздничные одеяния, как знак победы жизни над смертью.

Протоиерей Димитрий Хорошко, клирик прихода храма благоверного князя Александра Невского г. Минска: «Надежда на Бога, на воскресшего Христа движет людьми, которые сегодня приходят с маленькими детьми, освещают куличи и пасхи для того, чтобы завтра со своими родными и близкими встретить Святое Воскресенье. Яйцо – это символ воскресения, кулич – это символ нового человека, который воскресает по образу божьего. Поэтому в этих предметах, которые мы привыкли освещать на святую Пасху, скрыт глубокий смысл».

Великая Суббота – последний день перед Пасхой. И скорбный, и радостный одновременно. Христос еще не с людьми, но до его воскрешения – всего несколько часов. Успеть помолиться и освятить пищу люди сюда съезжались со всего города целыми семьями.

Эту молитву здесь повторяли десятки раз. Многие потому и приезжают каждый год только сюда в Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь, говорят, что место намоленное. Первый храм на этом месте по легенде стоял еще в XII веке. За всю историю монастырь не раз закрывался, но в последние 30 лет здесь всегда кипела жизнь. Когда прошлой весной из-за пандемии комплекс опустел, в душе монахов наступило уныние. Потому в этом году Пасху здесь встречают со слезами радости на глазах – выстояли.

Игумения Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря: «Нам Господь дал эту болезнь не к смерти, а к жизни. И он своим воскресением показал, что действительно человек вечен. И чем больше мы будем делать добро, чем больше мы будем свет нести Христов людям, тем легче будет нам. Поэтому "Христос Воскресе!". И хочется и радоваться, и плакать, но это слезы радости, потому что на самом деле благодать, я думаю, всех коснулась».

Потому и сегодня все прихожане вторили один одному и вспоминали то, что для каждого человека на земле самое главное.

В Свято-Духовом кафедральном соборе, как, впрочем, и всегда, накануне таких событий многолюдно. И это не только потому что статус главного храма конфессии обязывает. В Свято-Духовом есть особая энергетика: камерности (собор ведь совсем небольшой) и значимости. Только представьте сколько людей с разными судьбами, просьбами и молитвами побывало в нём, стоящем в самом сердце Минска

Из Иерусалима только 11 стран в этом году получили разрешение от израильских властей вести благодатный огонь к себе на Родину. В том числе и Беларусь. Огонь прилетел чартерным рейсом, и раздавать его во все остальные приходы будут отсюда – из Свято-Духова кафедрального собора, где каждый сможет зажечь свои свечи и поделиться радостью воскресения Христова.

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