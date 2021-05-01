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Освобождал Прагу, стал ветераном труда и прожил 70 лет в браке: история 95-летнего фронтовика

01.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Освобождал Прагу, стал ветераном труда и прожил 70 лет в браке: история 95-летнего фронтовика

В преддверии 9 Мая в Беларуси начинают поздравлять ветеранов. Это печально, но время не щадит никого, и, к сожалению, людей, чья жизни может стать примером для каждого из нас, остается все меньше. Поэтому так важно уделить внимание каждому из них. Сегодня с днем рождения поздравляли 95-летнего фронтовика Ивана Пригожинского. 


Он один из тех, кто сам хранит список ветеранов, своих однополчан, который каждый год тщательно перепроверяет. Обзванивает сам и просит родственников, чтобы поинтересовались состоянием здоровья. Иван Моисеевич – член Совета Заводской районной организации ветеранов, до недавнего времени возглавлял ассоциацию инвалидов Великой Отечественной войны. В боях прошёл долгий путь – с 41-го по 45-й.

Иван Пригожинский, ветеран Великой Отечественной войны: «Везде было страшно. Война есть война. Идешь – и убитые есть, и раненные, и снаряды рвутся впереди и сзади. Все было кругом опасно».

Валентина Мельникова: «В 43-м году он ушел, прибавил себе год один, и забрали его в армию, и служил он. В 50-м году демобилизовался».

Леонид Пригожинский: «Отец освобождал Прагу и в мирной жизни тоже отличился, ветеран труда, долгое время отработал на Тракторном заводе».

Со своей супругой Иван Моисеевич дожил до благодатной свадьбы — это 70 лет счастливой совместной жизни. Сейчас он признается, что еще недавно они вместе планировали, обсуждали, как отметить юбилей, но Зоя Григорьевна не дожила до юбилея буквально месяц. 

Всего у фронтовика трое детей, шесть внуков и пять правнуков. На стандартный журналистский вопрос каждому долгожителю, в чем его секрет, ответ последовал простой: это здоровый образ жизни и активная жизненная позиция. 

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В преддверии 9 Мая в Беларуси начинают поздравлять ветеранов. Это печально, но время не щадит никого, и, к сожалению, людей, чья жизни может стать примером для...
 
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