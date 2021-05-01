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Как Лукашенко провел 1 мая? В Сети появилось видео
Источник материала: ОНТ
Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео, которое показывает, чем занимался 1 Мая Президент.
Фото: скриншот из видео
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Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео, которое показывает, чем занимался 1 Мая Президент.Видеокадры позволяют увидеть, как Глава государства колет дрова....
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