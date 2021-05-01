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Как Лукашенко провел 1 мая? В Сети появилось видео

01.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео, которое показывает, чем занимался 1 Мая Президент.

Видеокадры позволяют увидеть, как Глава государства колет дрова. Разложив очередные поленья, Александр Лукашенко обратился к оператору: «Чтобы наши "невероятные" и народ знали, что Президент не зря прожил этот День труда».

Известно, что Лукашенко 1 мая снова проводит в Гомельской области, в регионе, который пострадал от аварии на ЧАЭС. Планируется, что в Пасху Глава государства традиционно посетит храм – на сей раз в Турове.

Фото: скриншот из видео

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Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео, которое показывает, чем занимался 1 Мая Президент.Видеокадры позволяют увидеть, как Глава государства колет дрова....
 
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