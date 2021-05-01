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«ПолитStandUp». Вадим Гигин: в руки КГБ попал фактически серый кардинал теневой белорусской политики

01.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Раскрытый заговор и план убийства Президента – сейчас об этом только все и говорят. Казалось бы, XXI век – как такое возможно?

Остановимся на пяти моментах этого громкого дела. Политолог и историк Вадим Гигин уверен: в прошлом уже есть все ответы. Если внимательно изучить исторические факты, окажется, что нет ничего удивительного в том, что происходит сейчас в Беларуси. Почему хвалёная американская демократия легко закрывает глаза на мораль и права человека во имя достижения политических целей? И что общего у белорусских заговорщиков с участниками Крестовых походов? 

Подробности – в видео.

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Раскрытый заговор и план убийства Президента – сейчас об этом только все и говорят. Казалось бы, XXI век – как такое возможно? Остановимся на пяти моментах этого...
 
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