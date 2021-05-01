Появились брестские огурцы, рынок завален рассадой, подешевела клубника. Что почем продают на Комаровке

Источник материала: Tut.by

На минском Комаровском рынке уже предлагают огурцы из Брестской области, редис, черемшу и другую зелень, клубнику, правда, пока импортную. Также сейчас там можно закупиться рассадой цветов, помидоров, перцев, баклажанов, садовой земляники, саженцами плодовых деревьев и кустов. FINANCE.TUT.BY побывал на главном столичном рынке и посмотрел, что и почем там стоит.





На сезонном рынке красно от клубники. Конечно же это еще не наши ягоды, но цена на них с 25 рублей за кило — столько клубника стоила около месяца назад, снизились до 11−13 рублей.

— Еще немного и будет наша уже, — говорит продавец ягод. — Но и эта тоже хорошая, ароматная. Люди покупают неплохо, особенно сегодня. Уже хочется витаминов.

Мы купили полкило на пробу. Клубника оказалась действительно вкусной и сладкой. Однако аромат все же не тот, что у нашей летней.

Из ягод мы видели еще голубику и малину в маленьких коробочках, примерно по 150 граммов. Одна стоит 15 рублей.





А вот фрукты в среднем подорожали. Все, кроме яблок. Продавцы говорят, что весной всегда цены растут. Потому что это либо первые, либо последние в сезоне. Апельсины стоят от 3,99 до 7,99 рубля. В паре мест были дешевле 4 рублей — по 2,5, но они довольно мелкие. Цены на груши начинаются от 5 рублей. Киви есть и за 4,5 рубля, и за 6,5, и даже за 9,9 рубля. Виноград стоит 7 — 9,5 рубля за кило, мандарины от 3,5 рубля. Килограмм бананов можно купить за 2,9 — 3,5 рубля.

Цены на яблоки сейчас начинаются от 1,5 рубля. Еще совсем недавно самые дешевые мы видели по 1,8 рубля.





На рядах с овощами тоже есть подорожавшие товары. К примеру, свежий перец. Кило сейчас в среднем стоит 12 рублей.

— В некоторых магазинах по 17−19 рублей продают, — отметила одна из продавцов за прилавком с овощами. — Зато помидоры и огурцы стали дешевле. Помидоры по 1,9−2,5 рубля можно найти, а огурцы по 4−4,5 рубля.





Мы нашли помидоры по такой цене. Однако в большинстве точек они стоят по 4,5−7 рублей за килограмм. Огурцы по 4-4,5 рубля только гладкие. Белорусские колючие, те, что из Брестской области стали уже привозят, продают по 6,9 — 8 рублей.





Молодую капусту можно купить за 1,5−2,8 рубля, редис — за 3,5-4,5, зеленый лук- за 0,69 рубля за 100 граммов. Цены на репчатый лук начинаются от 2 рублей. Кстати, во многих местах продают севок. Стоит 5−7 рублей за килограмм.

Цены на прошлогоднюю картошку начинаются от 0,79 рубля за кило. Молодая импортная есть по 3,5 рубля, в некоторых местах цены доходят до 6 рублей. Свекла — тоже прошлогодняя, стоит от 0,99 рубля, чеснок — 7−9 рублей, морковь — 2,5 — 2,8 рубля.





В какую цену рассада

На рядах, где обычно люди торгуют цветами, людей сейчас довольно много — покупают рассаду. Здесь огромный выбор цветов: сурфинии продают по 2−4 рубля, виолу - по 1,7 — 2 рубля, сальвии - по 2 рубля, бархатцы - по 0,7 рубля, лобелия и бегония - по 1 рублю, вербену - по 2,5 рубля. От обилия разноцветной герани пестрит в глазах. Цены на эти цветы начинаются от 5 рублей. Гвоздику можно купить по 5 рублей за кустик.















































Саженцы черемухи продают по 50 рублей, яблони различных сортов — по 1- рублей.

Рассада помидоров стоит 1,2 рубля за штуку. Баклажанов и перцев — 1,5 рубля.





Сколько стоят мясо и яйца

Заглянули мы и на крытый рынок, чтобы посмотреть, сколько стоит мясо и птица.

Цены на свинину от точки к точке отличаются. Шею продают по 16−18 рублей, филей — по 15−16 рублей. По такой же цене вырезку. Окорок мы нашли по 9,5 рубля, лопатку — по 8,5, грудинку по 11−13 рублей. Сало можно купить за 9−13 рублей.

Удивила очередь за бараниной. В прошлые разы, когда мы приходили на рынок, людей было меньше. Лопатка здесь стоит 21,5 рубля, столько же шея, окорок — 22 рубля, обрезь — 13 рублей.

Приценились и к говядине. Окорок продают по 20 рублей, филей — по 25, лопатку по 16−18, шею — по 16 рублей, ребра — по 12 рублей.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Несколько последних дней покупатели жаловались, что в продаже нет куриных тушек, да и куриных полуфабрикатов небольшой выбор. Посмотрели, есть ли птица на Комаровке.

— Кур привозят достаточно, может, просто разбирают быстро. Перед праздниками так всегда, — пояснила продавец одной из точек по продаже курицы.

Кило голени продают по 4,63 рубля, бедра — по 5,48. Куриные стейки — упаковка 750 граммов, стоят 5,09 рубля, плечевая часть крыла — 5,13, мякоть бедра — 6,19 рубля. Тушки мы нашли по 4,79 рубля за килограмм.

Куриные яйца на Комаровке можно купить по 2,3 — 3,1 рубля за десяток.