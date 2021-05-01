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Бывший работник МЗКТ - про августовские события, отъезд из страны и новую жизнь в Польше
Источник материала: Tut.by
«Очень скучаем по дому. Особенно первое время было очень тяжело. Тебя просто вытолкнули из страны. Обидно, что из своей же страны, не из какой-то чужой», говорит Андрей Судас, бывший работник МЗКТ, который
Андрей Судас работал на Минском заводе колесных тягачей бригадиром в цеху сборки и испытания автомобилей. Говорит, что это, можно сказать, один из основных цехов на заводе. Именно там собирается техника и испытывается перед тем, как пойти на продажу.
В понедельник 17 августа 2020 года он как обычно пришел на работу. Заводчанин знал, что на предприятии будет встреча с Лукашенко.
— Утром на заводе везде была его охрана, спецслужбы. Нас на работу запускали по пропускам, по спискам проверяли, был полный досмотр. Обычно у нас в цех можно было спокойно зайти и выйти, — вспоминает тот день Андрей. — Как выразился мой начальник, «посмотреть на меня из-за того, что я вытворяю», какие-то сотрудники пришли еще до начала собрания. Под вытворяю он имел в виду то, что я активно участвовал в стачечном движении на заводе.
По словам Андрея, сотрудники ему ничего особенного не сказали, постояли и ушли. Спустя некоторое время он собрался идти на встречу с Лукашенко.
— Площадка, где должен был приземлиться вертолет Лукашенко, была возле нашего цеха. Но я этого уже не увидел, — продолжает Андрей Судас. — Когда я и еще двое моих коллег шли к месту, где он должен был выступать, мне позвонили ребята из цеха и сказали, что меня ищет начальник и мне нужно подойти на рабочее место. Мы подошли. Начальник нам сказал, что мы никуда не идем. Мы должны переодеться, нас вывезут с завода и мы пойдем домой.
Однако, как говорит заводчанин, ни он, ни его коллеги даже не успели переодеться.
— Нам сказали выключить телефоны и сесть в микроавтобус. Нас прямо в рабочей форме вывезли на нем за территорию завода и пересадили в автозак. Автозак долго кружил по Минску, нас сопровождало несколько человек. Кто конкретно это были такие, я не знаю — с нами не разговаривали, — говорит Андрей. — Потом нас привезли в Заводское РУВД, высадили, отвели в здание. Там мы просидели около 5 часов. Поскольку на нас была форма, откуда мы было понятно. В милиции знали, что к нам на завод прилетел Лукашенко, но им никто не сказал, похоже, для чего нас к ним привезли.
В РУВД, по словам Андрея Судаса, ему дали подписать бумаги, что провели с ним профилактическую работу. На заводе к тому времени уже все закончилось.
После встречи с Александром Лукашенко в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как один из работников завода выкрикнул грубую фразу. После этого Лукашенко в сопровождении охраны направился к толпе, где стоял кричащий.
— Все написали, что это я кричал и снимал его на телефон. Но меня в то время уже не было даже на территории завода, я не присутствовал на собрании, — говорит Андрей. — Тех работников, кто действительно кричал, я визуально знаю, мне говорили, кто это такие.
А вот на записи телефонного разговора, которую Лукашенко включал во время беседы с заводчанами, как признается Андрей, его голос и друга.
На аудио двое обсуждают протесты на предприятиях. О чем конкретно говорится на записи, не ясно. Там было всего пару фраз: «Надо поливать его сразу, выходить и заряжать „пошел вон!“ и все. Главное, чтобы народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволят».
— У меня были подозрения, что я на крючке у силовиков, что меня прослушивают. А когда вышел из РУВД, жена и ребята, которые меня встречали, показали мне это видео с завода, где Лукашенко включал запись телефонного разговора. Вывернули все так, будто друг мой — заказчик, а я — исполнитель, и он мне заплатил, чтобы я устраивал забастовку на заводе. После этого я понял, что нужно срочно уезжать из страны. Не понял только, зачем меня отпустили.
Андрей вспоминает реакцию своей супруги на все происходящее. Говорит, что она была в шоке, в том числе и от того, что нужно уезжать.
— Но она же и настояла на том, чтобы мы с моим другом уехали. Мы все еще тешили себя надеждой, что все обойдется, ничего ведь страшного мы не сделали, — говорит Андрей. — В этот день домой я действительно не вернулся. Заехал после РУВД на завод, переоделся, собрал вещи и уехал с другом к знакомым за Минск, там перекантовались пару дней. Повидались на прощанье с родными и уехали в Украину. Чуть позже к нам приехала моя жена. Там мы пробыли где-то месяц. В Украину мы поехали потому, что у нас не было польских виз. Но позже в Киеве мы подали документы на оформление гуманитарных виз.
С оформлением документов, жильем и прочим в Украине Андрею помогали друзья, которые там живут.
— Потом мы уехали в Польшу, там у нас тоже друзей много. И они нам тоже очень сильно помогли. Поляки к белорусам сейчас относятся с большим пониманием. Они не считают, что мы «понаехали». Особенно старшие люди понимают, что и как у нас здесь, — отмечает собеседник. — Мы уехали в Польшу с минимальным запасом средств. Кончно нам собрали помощь ребята из Беларуси и в Польше помогали. Однако в любом случае нужно было искать работу.
Андрей с женой жили в небольшом городке в километрах 70 от Варшавы. Друг к тому времени уехал назад в Беларусь. «Он ошибочно посчитал, что ему ничего не угрожает, ведь мы ничего серьезного не сделали. Но как только он приехал, его посадили», говорит собеседник.
— Работать и учиться здесь по гуманитарным визам разрешили только с декабря прошлого года. До этого можно было подаваться только на беженство. Но я принципиально не хотел быть беженцем, — поясняет парень.
Некоторое время Андрей работал на СТО.
Чуть больше месяца назад они с женой переехали в другой город и уже больше месяца там живут.
— Нашел работу — устанавливаю солнечные батареи. Пытаемся здесь учиться, язык изучать, ищем варианты повышения квалификации, чтобы получить какие-то польские корки. У меня средне-специальное техническое образование и высшее спортивное. То есть два диплома белорусских, но здесь они никому не интересны. Я могу пойти работать, к примеру, слесарем на заводе, потому что я умею читать чертежи. А, скажем, инженером, или преподавателем физкультуры, или тренером — здесь нужно уже польское образование: курсы пройти, в университете отучиться.
Андрей говорит, что они с женой очень скучают по дому. У них в Беларуси остались родители, друзья.
— Особенно первое время было очень тяжело. Тебя просто вытолкнули из страны. Обидно, что из своей же страны, не из какой-то чужой, — говорит парень. — Конечно созваниваемся с родными. Для них это все тоже очень тяжело переносить. Но они нас поддерживают. Сейчас думаем, как с ними встретиться. Мне дорога в Беларусь сейчас заказана — светит реальный срок. Если бы не пандемия, то было бы все гораздо проще. А пока выездами, к сожалению, сложно.
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Поговорили с Андреем Судасом, узнали, что происходило на МЗКТ в день встречи с Лукашенко 17 августа прошлого года и как они с женой сейчас живут за рубежом.
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