Экологическая катастрофа в Ливане привела к массовой гибели рыбы - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Волонтеры продолжают собирать мертвую рыбу. Ее становится все больше, и она разлагается. Это создает еще большую угрозу экологической катастрофы.

Погибшие обитатели реки плавают вперемешку с грудами мусора и маслянистыми пятнами. Вблизи воды стоит резкий запах, из-за чего появились полчища мух.

Хотя точная причина гибели рыб пока неизвестна, наиболее вероятная версия - вирус и беспрецедентное загрязнение окружающей среды.

Читайте также:

Много рыбы умерло в Свислочи под Минском