ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экологическая катастрофа в Ливане привела к массовой гибели рыбы - видео

02.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Волонтеры продолжают собирать мертвую рыбу. Ее становится все больше, и она разлагается. Это создает еще большую угрозу экологической катастрофы.

Погибшие обитатели реки плавают вперемешку с грудами мусора и маслянистыми пятнами. Вблизи воды стоит резкий запах, из-за чего появились полчища мух.

Хотя точная причина гибели рыб пока неизвестна, наиболее вероятная версия - вирус и беспрецедентное загрязнение окружающей среды.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только за последние три дня экоактивисты извлекли из реки Литании и озера Караун около 80 тонн мертвой рыбы. Власти страны запретили рыбный промысел и заявляют о...
 
Новости дня
Новости разные
 
266-ы дзень пратэстаў. Штраф за бел-чырвоныя шкарпэткі, за красавік асудзілі 100 асобаў за пратэсты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by