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Экологическая катастрофа в Ливане привела к массовой гибели рыбы - видео
02.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Волонтеры продолжают собирать мертвую рыбу. Ее становится все больше, и она разлагается. Это создает еще большую угрозу экологической катастрофы.
Погибшие обитатели реки плавают вперемешку с грудами мусора и маслянистыми пятнами. Вблизи воды стоит резкий запах, из-за чего появились полчища мух.
Хотя точная причина гибели рыб пока неизвестна, наиболее вероятная версия - вирус и беспрецедентное загрязнение окружающей среды.
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