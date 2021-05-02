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Подвязал ось ремнями. Посмотрите, на каком колесе ехал по Польше румынский дальнобойщик

02.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В груженом полуприцепе фуры, за рулем которой был румынский дальнобойщик, повредилось колесо. Вместо того, чтобы заехать на ремонт, водитель подвязал ось ремнями и поехал дальше.


Фото: Инспекция автотранспорта Польши

В среду, 28 апреля, в городе Чужев (Люблинское воеводство, Польша), на трассе № 19, инспекторы Люблинской дорожно-транспортной инспекции задержали автопоезд румынского перевозчика. Он вез 20 тонн груза из Турции в Россию.

Оказалось, что одно из колес полуприцепа было повреждено. Водитель вместо замены колеса решил повесить ось на транспортные ремни и так отправился дальше. В инспекции отмечают, что это была плохая идея, ведь в этом случае вся нагрузка на подвеску и тормозную систему пришлась только на пять колес. Это нарушило устойчивость грузовика.

Водителя заставили устранить неисправность. В отношении перевозчика возбуждено административное дело. За это нарушение ему грозит штраф 2000 злотых (около 430 евро).

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В отношении перевозчика возбуждено административное дело. За это нарушение ему грозит штраф 2000 злотых (около 430 евро).
 
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