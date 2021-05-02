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Взрыв на АЗС в Душанбе: столб огня достигал в высоту 50 метров

02.05.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв на АЗС в Душанбе: столб огня достигал в высоту 50 метров

Сильнейший взрыв раздался на автозаправке на западной окраине Душанбе (Таджикистан) 1 мая вечером, пишет РИА «Новости».

Трагедия произошла в микрорайоне Зарафшон. Над тушением пожара больше полутора часов работали десять расчетов.

Сообщается, что столб огня в высоту достигал около 50 метров. В результате ЧП повреждены находящиеся поблизости дома.

Число жертв и пострадавших неизвестно – сообщается лишь, что они есть. Известно, что в приемное отделение станции скорой помощи доставлены 15 пациентов с ожогами и иными травмами.

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Сильнейший взрыв раздался на автозаправке на западной окраине Душанбе (Таджикистан) 1 мая вечером, пишет РИА «Новости». Трагедия произошла в микрорайоне...
 
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