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Взрыв на АЗС в Душанбе: столб огня достигал в высоту 50 метров
Источник материала: ОНТ
Сильнейший взрыв раздался на автозаправке на западной окраине Душанбе (Таджикистан) 1 мая вечером,
Трагедия произошла в микрорайоне Зарафшон. Над тушением пожара больше полутора часов работали десять расчетов.
Сообщается, что столб огня в высоту достигал около 50 метров. В результате ЧП повреждены находящиеся поблизости дома.
Число жертв и пострадавших неизвестно – сообщается лишь, что они есть. Известно, что в приемное отделение станции скорой помощи доставлены 15 пациентов с ожогами и иными травмами.
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Сильнейший взрыв раздался на автозаправке на западной окраине Душанбе (Таджикистан) 1 мая вечером, пишет РИА «Новости». Трагедия произошла в микрорайоне...
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