Взрыв на АЗС в Душанбе: столб огня достигал в высоту 50 метров

Источник материала: ОНТ

Сильнейший взрыв раздался на автозаправке на западной окраине Душанбе (Таджикистан) 1 мая вечером, пишет РИА «Новости».

Трагедия произошла в микрорайоне Зарафшон. Над тушением пожара больше полутора часов работали десять расчетов.

Сообщается, что столб огня в высоту достигал около 50 метров. В результате ЧП повреждены находящиеся поблизости дома.

Число жертв и пострадавших неизвестно – сообщается лишь, что они есть. Известно, что в приемное отделение станции скорой помощи доставлены 15 пациентов с ожогами и иными травмами.

Фото пользователя Telegram-канала Asia-Plus

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram