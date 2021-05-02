Пьяного бесправника останавливали с погоней в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Пьяного бесправника задержали в Минске в субботу, 1 мая. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Погоня началась на пересечении улиц Слободской и Громова. Сотрудники ГАИ потребовали от 19-летнего водителя, который сидел за рулем «Ауди», остановиться. Парень это проигнорировал и попытался оторваться от преследования.

Спустя какое-то время правоохранители смогли заблокировать автомобиль нарушителя служебными машинами. Это не убедило парня сдаться: протаранив одну из машин, он попытался скрыться в лесополосе.

Там он через какое-то время врезался в дерево, бросил машину и сбежал.

Правоохранители вскоре задержали водителя. Было проведено медосвидетельствование – в его организме было 0,52 промилле алкоголя.

Парень был лишен водительских прав и ранее уже не раз привлекался по административным статьям как водитель-бесправник.









Фото: ГАИ

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