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Пьяного бесправника останавливали с погоней в Минске

02.05.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Пьяного бесправника задержали в Минске в субботу, 1 мая. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Погоня началась на пересечении улиц Слободской и Громова. Сотрудники ГАИ потребовали от 19-летнего водителя, который сидел за рулем «Ауди», остановиться. Парень это проигнорировал и попытался оторваться от преследования. 

Спустя какое-то время правоохранители смогли заблокировать автомобиль нарушителя служебными машинами. Это не убедило парня сдаться: протаранив одну из машин, он попытался скрыться в лесополосе. 

Там он через какое-то время врезался в дерево, бросил машину и сбежал.

Правоохранители вскоре задержали водителя. Было проведено медосвидетельствование –  в его организме было 0,52 промилле алкоголя. 

Парень был лишен водительских прав и ранее уже не раз привлекался по административным статьям как водитель-бесправник.



Фото: ГАИ

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Теги: Минск
 
 
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Пьяного бесправника задержали в Минске в субботу, 1 мая. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Погоня началась на пересечении улиц Слободской и Громова....
 
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