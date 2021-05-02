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Пьяного бесправника останавливали с погоней в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Пьяного бесправника задержали в Минске в субботу, 1 мая. Об этом
Погоня началась на пересечении улиц Слободской и Громова. Сотрудники ГАИ потребовали от 19-летнего водителя, который сидел за рулем «Ауди», остановиться. Парень это проигнорировал и попытался оторваться от преследования.
Спустя какое-то время правоохранители смогли заблокировать автомобиль нарушителя служебными машинами. Это не убедило парня сдаться: протаранив одну из машин, он попытался скрыться в лесополосе.
Там он через какое-то время врезался в дерево, бросил машину и сбежал.
Правоохранители вскоре задержали водителя. Было проведено медосвидетельствование – в его организме было 0,52 промилле алкоголя.
Парень был лишен водительских прав и ранее уже не раз привлекался по административным статьям как водитель-бесправник.
Фото: ГАИ
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Пьяного бесправника задержали в Минске в субботу, 1 мая. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Погоня началась на пересечении улиц Слободской и Громова....
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