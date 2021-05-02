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В Гомельском районе сельчане нашли трупы жестоко убитых собаки и кота. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: Партизан
В Гомельском районе возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Об этом сообщает Следственный комитет.
В деревне Лопатино 19 апреля сельчане возле Дома культуры нашли тела собаки и кота с признаками насильственной смерти. Эксперты при вскрытии выяснили, что собака умерла от перелома позвоночника, а кот от обширного кровоизлияния, перелома ребер и разрыва мягких тканей.
В совершении преступления подозревают два местных жителя в возрасте 21 года и 19 лет. К ним применена мера принуждения в виде обязательства о явке.
Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом,
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В Гомельском районе возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Об этом сообщает Следственный комитет.
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