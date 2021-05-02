В Гомельском районе сельчане нашли трупы жестоко убитых собаки и кота. Возбуждено уголовное дело









В деревне Лопатино 19 апреля сельчане возле Дома культуры нашли тела собаки и кота с признаками насильственной смерти. Эксперты при вскрытии выяснили, что собака умерла от перелома позвоночника, а кот от обширного кровоизлияния, перелома ребер и разрыва мягких тканей.





В совершении преступления подозревают два местных жителя в возрасте 21 года и 19 лет. К ним применена мера принуждения в виде обязательства о явке.



