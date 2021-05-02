Христос воскрес! Православные христиане по всему миру празднуют Пасху. Народные приметы

В этот день Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью - победу, которая, как считают верующие, освободила человечество от рабства дьяволу и открыла для каждого путь спасения.

Впервые о радостном известии - Воскресении Христовом - возглашается во время ночного крестного хода. Празднование Пасхи продолжается сорок дней - до Вознесения Господня, все это время православные верующие при встрече приветствуют друг друга словами "Христос воскресе!"

Обычай дарить на Пасху крашеные яйца ведет свое начало со времен императора Тиберия, которому Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла первое пасхальное яйцо со словами "Христос воскресе!" По преданию, император не поверил ей, воскликнув: "Это так же невероятно, как если бы это яйцо вдруг стало красным", после чего яйцо покраснело.

Всего православными себя считают около 250 млн жителей Земли.

Богослужения этой ночи особенно торжественны и прошли во всех православных приходах.

Несмотря на то, что часть Православных церквей мира живут по григорианскому, а часть - по юлианскому календарю, Пасху все православные празднуют в один день.

Пасха - переходящий праздник и каждый год отмечается в разное время не ранее 4 апреля и не позднее 8 мая, дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно - пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье - днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным. Современная православная пасхалия была принята в 325 году на I Вселенском соборе в Никее.

Что нельзя делать на Пасху





- Ругаться или обижаться на других. В этот день нужно отпустить старые обиды и простить человека.





- Быть скупым и жадным. В Священное Воскресенье раньше было принято делиться едой с нуждающимися. Это касается не только еды или денег, но и хорошего настроения. В этот день принято дарить улыбки и прощение тому, кто попросит.





- Унывать, предаваться грусти. Желательно быть максимально добрым не только на Пасху, но и целую неделю.





- Священники рекомендуют в праздник из алкоголя употреблять только вино.





- Работать в ущерб празднованию. Здесь следует отметить, что работать без лишней надобности не стоит. Если рабочий график не позволяет сходить в церковь, то в этом нет ничего страшного.





- Убираться в доме. Это не касается мелких бытовых вопросов. Главное, чтобы уборка не мешала праздничному настроению.





- Ходить на кладбище. Нельзя на Пасху скорбеть, так как скорбь противоречит праздничному духу.





- Святить не соответствующие празднику продукты. Можно святить только то, что было исключено из рациона в Великий пост.





- Выбрасывать остатки пасхальной еды. Все, что осталось на праздничном столе от яиц, куличей и всего недоеденного, следует отдать животным и птицам. Нельзя выбрасывать в мусорное ведро.









Приметы на Пасху





Народные приметы на Пасху часто связывают с погодой, ведь праздник чаще всего выпадает на второй месяц весны. У нас это время года непредсказуемое, поэтому наши предки уделяли ему особое внимание. Они долго собирали пословицы, регулярно наблюдая за природными явлениями.





Например, одна из них гласит: какая погода установится на Благовещение, такая и на Светлое Воскресение будет. Остальные приметы Пасхи зависят от осадков и температуры.





Если на Пасху идет снег:





- Выпал снегопад — к успешному году и хорошему урожаю. В этот день можно смело загадывать самые заветные желания.





- Снег идет в прохладную или морозную погоду — символ хорошей урожайности и теплого, продолжительного лета. Если снег продолжает идти на второй после Пасхи день (во вторник) либо температура воздуха достаточно холодная, то можно ожидать солнечного и сухого лета.





- Если в Великое Воскресение пойдет снег, то год обещает быть урожайным и успешным для разного рода деятельности. К Пасхе растаял весь снег — будет обильный урожай.





Если на Пасху идет дождь:





- В день Пасхи идет дождь — вся весна будет дождливой.





- Дождь идет в понедельник после Великого Воскресения — символ дождливой и прохладной весны.





- На Пасху выпал обильный, напоминающий ливень дождь — означает, что вырастет большое количество сорняков и полевой травы. Это говорит о том, что нужно позаботиться о своих растениях заранее.





- Дождь пошел во вторник — ждите типичную весну, но прохладное лето.





- Небо на Пасху хмурится, но дождь так и не пошел — ждите прохладное лето.





- Приметы в Пасху про грозу говорят о достаточно благоприятном, сытном и урожайном годе.





Облачная погода на Пасху приметы имеет следующие:





- Ночью перед Пасхой было чистое и ясное небо — будут заморозки.





- Ясная погода во вторник после пасмурного воскресенья гласит о дождливом лете и богатом урожае.





- Светлый праздник проходит вместе с небом, полностью забитым облаками — символ прохладного лета.





- Пасха проходит в солнечное и ясное воскресенье? Это свидетельствует о хорошем урожае и теплом лете.





Приметы про Пасху о здоровье





- Для наших предков заболеть на Пасху означало, что активизировалась нечисть, которая всеми силами пытается прервать человеку его службу в церкви. Также люди хранили целый год полотенце, на котором стояли священные куличи. Они могли обтереться им, когда человек заболел. Еще болезни выкатывали с помощью священных яиц, перемещая их по больному месту.





- Чтобы смыть все болезни, необходимо во время праздника умыться чистой водой из ручья или колодца.





- В детской комнате можно поставить или повесить веточку вербы. Считалось, что она отгоняет от малышей заболевания.