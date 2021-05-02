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Благодатный огонь: частицу святыни доставили в Минск
02.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На праздничную службу в Храм Христа Спасителя доставили частицу благодатного огня из Иерусалима. Он прибыл в Москву специальным рейсом. Несмотря на то, что в аэропорту имени Бен Гуриона в Тель-Авиве сохраняются антиковидные ограничения, Израиль дал разрешение делегациям из 11 стран получить святыню. В их числе Россия, Грузия, Казахстан, Молдова, Украина и Беларусь, передает «МИР 24».
В Национальном аэропорту Минска самолет с частицей Благодатного огня приземлился поздно вечером. Его встречали служители Белорусской православной церкви и верующие. Каждый смог унести свечу, зажженную от святыни, к себе домой. Затем Благодатный огонь отправился в Свято-Духов кафедральный собор столицы.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вынес их и раздал присутствующим. Из-за пандемии число участников церемонии ограничили до двух с половиной тысяч. Обычно их в несколько раз больше. Верующие обязательно должны были предоставить сертификат о вакцинации. Паломники из-за рубежа в церемонии в этом году не участвовали.
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В Национальном аэропорту Минска самолет с частицей Благодатного огня приземлился поздно вечером.
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