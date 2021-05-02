Против санкций: белорусские профсоюзы провели пикет у посольства США

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В свой профессиональный праздник белорусские профсоюзы потребовали от США отменить санкции против предприятий страны, передает «МИР 24».

У здания американского посольства в Минске прошел пикет, в котором приняли участие сотни человек. Представители профсоюзов заявили, что политические игры негативно влияют на жизнь рабочих.

«Запрос на стабильность возрастает у наших людей, и мы решительно требуем отмены всех тех ограничительных мер, которые существенным образом могут повлиять на доходы наших трудящихся и на коллективные договора», – заявил участник пикета Дмитрий Швайба.

Из-за санкций, наложенных Вашингтоном на белорусские предприятия, сотрудники девяти нефтехимических заводов могут лишиться работы. Американским организациям запрещено сотрудничать с белорусскими компаниями, а счета последних на территории Штатов заморозят.