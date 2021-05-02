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Против санкций: белорусские профсоюзы провели пикет у посольства США
02.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В свой профессиональный праздник белорусские профсоюзы потребовали от США отменить санкции против предприятий страны, передает «МИР 24».
У здания американского посольства в Минске прошел пикет, в котором приняли участие сотни человек. Представители профсоюзов заявили, что политические игры негативно влияют на жизнь рабочих.
Из-за санкций, наложенных Вашингтоном на белорусские предприятия, сотрудники девяти нефтехимических заводов могут лишиться работы. Американским организациям запрещено сотрудничать с белорусскими компаниями, а счета последних на территории Штатов заморозят.
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Из-за санкций, наложенных Вашингтоном на белорусские предприятия, сотрудники девяти нефтехимических заводов могут лишиться работы.
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