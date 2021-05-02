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Патриарх Кирилл предостерег «начальников» — больших и малых — от тирании

02.05.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в предпасхальном послании предостерег «всяких начальников» от перехода к тирании, пишет РБК




«Я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть. И духовенство, и мирян. И всяких начальников — больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией», — заявил он.

Патриарх Кирилл отметил, что у верующих есть немало преград и соблазнов на пути к церкви, в том числе «соблазн властью». Он добавил, что церковь должна избегать участия в политической борьбе, которая становится фактором, разделяющим народ.
 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в предпасхальном послании предостерег «всяких начальников» от перехода к тирании, пишет РБК
 
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