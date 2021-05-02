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Суд над Северинцем будет закрытым даже для родственников
Источник материала: Партизан
Суд в Могилёве над Павлом Северинцем и другими политзаключёнными — активистами гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгением Афнагелем, Максимом Винярским, Андреем Войничем, Дмитрием Козловым, Павлом Юхневичем — будет закрыт. На процесс, который начнётся 12 мая, не пустят даже родственников. Об этом сообщила жена Павла Ольга Северинец.
Павел Северинец / Еврорадио
“Жалко, что мы ничего не узнаем об их нашумевшем расследовании, а может просто дело ни о чём и стыдно, чтобы это просто кто-то увидел”, — пишет Ольга.
Павел Северинец находится в заключении с июня 2020 года, его обвиняют в участии в "массовых беспорядках". Политик признан политзаключённым,
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Суд в Могилёве над Павлом Северинцем и другими политзаключёнными — активистами гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгением Афнагелем, Максимом...
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