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Суд над Северинцем будет закрытым даже для родственников

02.05.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в Могилёве над Павлом Северинцем и другими политзаключёнными — активистами гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгением Афнагелем, Максимом Винярским, Андреем Войничем, Дмитрием Козловым, Павлом Юхневичем — будет закрыт. На процесс, который начнётся 12 мая, не пустят даже родственников. Об этом сообщила жена Павла Ольга Северинец.


Павел Северинец / Еврорадио

“Жалко, что мы ничего не узнаем об их нашумевшем расследовании, а может просто дело ни о чём и стыдно, чтобы это просто кто-то увидел”, —  пишет Ольга.

Павел Северинец находится в заключении с июня 2020 года, его обвиняют в участии в "массовых беспорядках". Политик  признан политзаключённым, передает Еврорадио.
 
 
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Суд в Могилёве над Павлом Северинцем и другими политзаключёнными — активистами гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгением Афнагелем, Максимом...
 
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