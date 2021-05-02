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Белорус судился с женой за то, что она его избивала: вот чем все закончилось

02.05.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женщину признали виновной и назначили ей наказание.


Женщина почти год избивала мужа, но он набрался смелости и пошел в милицию. Фото: pixabay.com.

Уголовное дело об истязаниях женой мужа разбиралось в суде Рогачевского района, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

В милицию с заявлением обратился 46-летний мужчина, который рассказал, что его жена его регулярно избивает. Сельчанин признался, что его 43-летняя супруга злоупотребляет алкоголем, а будучи пьяной, принимается с ним ссориться и бить его.

Правоохранители выяснили, что мужчина по месту жительства подвергался систематическим избиениям с мая 2020-го года по январь 2021-го года. Каждый раз обвиняемая была в алкогольном опьянении.

- Суд признал женщину виновной в систематическом нанесении не повлекших последствий побоев супругу и истязаниях (ст.147 и ст.149 УК РБ) На основании первой части 154 статьи Уголовного кодекса ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год без штрафа, - прокомментировали в пресс-службе.

Однако применена «отсрочка наказания», оно не будет приведено в исполнение, если в течение года осужденная не совершит новое преступление, а также будет выполнять наложенные судом обязательства, выполняя в свободное от работы время общественно полезные работы - 60 часов.

Приговор еще может быть обжалован.
 
 
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Женщину признали виновной и назначили ей наказание.
 
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