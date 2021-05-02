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Белорусы проиграли канадцам на юниорском ЧМ по хоккею
Источник материала: Навiны
Завершился групповой раунд юниорского чемпионата мира по хоккею (U18).
В своем заключительном на этой стадии матче белорусы уступили канадцам – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1). У нашей команды отличились Лошко (34:28-бол.) и Морозов (57:28).
Напомним, с кем и как юниоры из Беларуси играли в группе:
27.04. Швеция –
28.04. Швейцария –
30.04. Латвия –
02.05. Канада –
Таким образом, «красно-зеленые» заняли в своем квинтете третье место. В четвертьфинале они сыграют 3 мая с россиянами (начало в 20:30 по минскому времени).
Отметим, что гнаша дружина еще ни разу не выходила в полуфинал.
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Завершился групповой раунд юниорского чемпионата мира по хоккею (U18).
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