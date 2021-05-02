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Белорусские хоккеисты проиграли канадцам и узнали соперника по четвертьфиналу юниорского ЧМ

02.05.2021 07:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юниорская сборная Беларуси по хоккею завершила групповой этап на чемпионате мира (U-18) поражением от канадцев — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).


Фото: hockey.by

Победа позволила бы белорусам занять первое место в группе, но интрига умерла уже на 25-й минуте, когда канадцы повели со счетом 4:0. Впрочем, разгрома не случилось, а во второй половине матча подопечные Дмитрия Шульги играли с канадцами равных и усилиями Морозова и Лошко сократили отставание в счете.

Канада: Годро; Аллан — Кларк, Отманн — Райт (К) — Гюнтер; Кулеманс — дель Мастро, Станковен — Бедард — Мактавиш; Зеллвегер — Матье, Стиллман — Пинелли — Жилкин; Хариссон — Рулетт — Джонстон; Матейчак, Уинтертон.

Беларусь: Я. Шостак (Жигалов — с 24.04), Кузьмин — Сазанович, Клавдиев — Шило — Климович; Парфенюк — Сущинский, Михалев — Морозов — Польшаков (К); Гаврилов — Рогач, Яваш — Игнатенко — Сотишвили; Сидоров — Аношко — Николаеня; Камко, Лошко.

Белорусы заняли третье место в группе и сыграют в ¼ финала против России, которая одолела сегодня чехов — 11:1. Начало встречи — в 20.30 третьего мая.

 
 
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Юниорская сборная Беларуси по хоккею завершила групповой этап на чемпионате мира (U-18) поражением от канадцев - 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).
 
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