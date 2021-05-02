ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Включая гарантию. Дилеры продолжат обслуживать автомобили Skoda в Беларуси

02.05.2021 08:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Напомним, правительство запретило ввозить эти авто в страну.


Дилеры продолжат обслуживать автомобили Škoda в Беларуси

- Обслуживание всех автомобилей Škoda на территории Беларуси, включая гарантийные обязательства, продолжает осуществляться официальными дилерами, - обратились представители этого производителя к владельцам авто на сайте skoda-auto.by. - Благодарим вас за то, что вы с нами!

Напомним, Совет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda.

А недавно таможня объяснила, какие Škoda не разрешат ввозить в Беларусь. С 5 мая, когда постановление правительства вступит в силу, не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) автомобилей Škoda при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС, рассказали в ГТК.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, правительство запретило ввозить эти авто в страну.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Очень многие цены выросли в 5-6 раз, но есть и рекорды»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by