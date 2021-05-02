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«Кризис, который нам предстоит, принципиально отличается от прежних». Обсуждаем госдолг Беларуси

02.05.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уровень госдолга Беларуси превысил 37% ВВП. При этом Минфин назвал критичной отметку в 40%. Насколько нынешний показатель опасен и какой кризис нас впереди ждет? Обсуждаем в новом выпуске подкаста «Про деньги». В студии журналист Onliner Настасья Занько и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин*.

В текстовой версии выкладываем только главные мысли. Полную версию слушайте в аудиоформате. Подписаться на подкаст можно в сервисе «Яндекс. Музыка». Также его можно слушать на устройствах Apple или других подкастоприемниках. Ссылка на скачивание самого файла в формате MP3 находится тут.

Главные мысли

Откуда у государств берутся долги? Любое государство хочет показать заботу о своих гражданах. И часто это связано с тем, что оно живет не по средствам, то есть тратит больше, чем зарабатывает. Это может выражаться как в дефиците государственного бюджета, так и в дефиците торгового сальдо. Эти расходы нужно как-то финансировать. Чаще всего они финансируются за счет заимствований как внутри страны, так и вне.

Бывают ли страны, у которых нет долгов ни перед кем? Государственные долги есть во всех странах.

Другое дело, что есть те, у кого чистые активы положительные. То есть внешний мир этим странам должен больше, чем они внешнему миру. Как правило, это нефтяные и зажиточные государства. Очень часто они зарабатывают больше денег, чем тратят, поэтому сумма кредитов, которые выдали они, больше суммы кредитов, которые они взяли.

«Кризис, который нам предстоит, принципиально отличается от прежних». Обсуждаем госдолг Беларуси

Белорусский внешний долг был достаточно небольшим примерно до 2001 года, потом он потихоньку стал расти.

 
 
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Уровень госдолга Беларуси превысил 37% ВВП. При этом Минфин назвал критичной отметку в 40%. Насколько нынешний показатель опасен и какой кризис нас впереди ждет?...
 
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