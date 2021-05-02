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Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

02.05.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Апрельский список релизов разнообразен настолько, что начинает немного рябить в глазах. Мы выбрали десять альбомов месяца, которые стоит послушать, и теперь подробно рассказываем про каждый из них. Новая крепкая работа London Grammar, мрачная электроника от манчестерского волшебника, лучший за последние 15 лет альбом Cannibal Corpse и «классическая» эклектика от Greta van Fleet. Эти и другие релизы — в нашем обзоре.

London Grammar

Californian Soil

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

У London Grammar изначально были отличные позиции для того, чтобы взлететь в мейнстрим и держаться там на крепких ролях. Но критики и слушатели проводили слишком много очевидных параллелей, сравнивая Ханну Рид то с Джесси Уэйр, то с Флоренс Уэлч, то само трио с The xx, хотя в первую очередь на ум приходят проекты вроде Kosheen. Все это привело к тому, что London Grammar имеют прекрасную репутацию и каждый их альбом воспринимается как полноценное и масштабное событие, но до роли хедлайнера группа все же не доросла. Третий альбом London Grammar прочно связан с личными переживаниями вокалистки коллектива Ханны Рид по поводу места женщины в обществе и мизогинии, с которой ей постоянно приходится сталкиваться. Тема максимально актуальная и благодарная, вдобавок с группой поработал именитый продюсер Стив Мак (он написал для нового альбома композиции How Does It Feel и Call Your Friends). На выходе — классический трип-хоповый британский саунд, яркий вокал Рид и дюжина красивых песен, каждая из которых по отдельности может поселиться практически в любом плей-листе. То есть на уровне синглов задача выполнена на сто процентов, а вот в альбоме эти песни сливаются в один качественный фоновый продукт.

Andy Stott

Never the Right Time

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

Знакомство с манчестерским электронщиком Энди Стоттом неподготовленному слушателю лучше всего начинать с альбома Faith In Strangers — тихой зловещей записи с одновременно прекрасным и ужасным синглом Violence внутри. Так потихоньку вы сможете проникнуть в холодный и многогранный мир Стотта, в котором неуютное, тревожное техно, аутичный вокал и множество индустриальных звуков сплетаются в необычное и таинственное повествование. Альбом Never the Right Time по сравнению с предыдущими работами Стотта уходит в сторону поп-канонов, и поэтому более удобоварим для массового слушателя. Но при этом музыкант не теряет нужную атмосферу: эта запись выдержана в традиционном для Стотта ключе, балансирует между холодным техно и зловещими, спетыми почти шепотом мелодиями. Самое главное, манчестерского электронщика сложно спутать с кем-то еще — настолько монументально он выстроил собственный стиль.

Dinosaur Jr.

Sweep It Into Space

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

Группа Dinosaur Jr. в списке самых влиятельных гитарных групп 80-х уверенно занимает лидирующие позиции, и вклад американцев в становление и развитие гранжа и альт-рока можно назвать ключевым. Если не знакомы с дискографией «динозавров», то попробуйте послушать You’re Living All Over Me и Bug — два альбома-шедевра, которыми вдохновлялись многие знаменитые музыканты эпохи. Пятнадцатый по счету студийный альбом группы под названием Sweep It Into Space вышел в конце апреля и звучит так, будто Нил Янг добавил в свою заслуженную жизнь дисторшна и сменил тематику песен. «Динозавры» со временем стали спокойнее, новые альбом коллектива давно перестали восприниматься как откровение, но при этом каждый из них является прекрасным напоминанием о величии группы и влиянии, которое она оказала в свое время на развитие гитарной музыки.

Greta van Fleet

The Battle at Garden’s Gate

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

Стремительный взлет группы Greta van Fleet кажется как минимум удивительным, потому что даже в почетной номинации «Реконструкция жанра» коллектив занимает далеко не ведущие роли: в каждом более-менее приличном американском городе найдется с десяток групп, с таким же энтузиазмом и дотошностью «снимающих» классику и предлагающих авторское прочтение материала. Тем не менее Greta van Fleet вдруг оказалась в центре внимания и ко второму альбому подошла в статусе лауреатов «Грэмми». Если раньше голос Джошуа Кизка сравнивали с вокалом Роберта Планта, то теперь уместнее сказать, что музыканты устраивают на The Battle at Garden’s Gate подобие трибьюта Дженис Джоплин, разбавленное пламенными медляками из глубин прошлого. В общем, если вам очень хочется тщательно отреставрированного «классического» материала, послушайте Wolf People или на худой конец Wolfmother — в них искры и задора куда больше.

Sharon van Etten

epic Ten

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

По музыкальным меркам Шарон ван Эттен начала карьеру очень поздно — в 28 лет. Сделать это ее убедил участник культовой группы TV on the Radio Кип Малоун, и с его подачи американская певица постепенно заняла крепкую позицию в нише новых искренних артисток, которую до нее уже застолбила Тори Амос, а позднее — Фиона Эппл. Тем не менее у Шарон очень быстро появился свой почерк и собственная харизма, так что дискография артистки вполне заслуженно получила преданную армию фанатов. В этой дискографии одним из самых крепких и удачных альбомов является Ten — очень эмоциональный, надрывный и красивый. Ему в этом году исполняется десять лет, так что ван Эттен решила использовать магию чисел и выпустила юбилейное издание, на котором все семь песен перепели местами довольно неожиданные артисты. Опыт очень спорный, потому что кое-где аранжировки звучат не совсем уместно и откровенно портят магию оригинальной записи. Но ближе ко второй части альбома все становится на свои места, и epic Ten выруливает в нужное русло, заканчиваясь отличным кавером «старшей сестры» ван Эттен — Фионы Эппл.

Arooj Aftab

Vulture Prince

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

Массовому слушателю имя Арудж Афтаб вряд ли известно, хотя еще в 2018 году The New York Times называл ее дебютный альбом одним из лучших примеров классической музыки. В общем, композитор и вокалистка к моменту записи третьего альбома имела очень внушительную критику. Во время создания Vulture Prince случилась трагедия: погиб брат Афтаб — и артистка посвятила полноформатник ему. На первый взгляд это фоновая и несложная для восприятия музыка, но внушительный состав видных в мире джазовой и классической музыки исполнителей в каждой композиции оставил столько пасхалок и нюансов, что слушать эту запись сплошное удовольствие. На Vulture Prince сплелись воедино нью-эйдж и джаз, классика и даже сумрачное регги — а все вместе оставляет очень длительное послевкусие. На Pitchfork третий альбом Арудж Афтаб попал в категорию Best New Music — и абсолютно по делу. Это очень красивая запись!

Godspeed you! Black Emperor

G_d’s Pee at State’s End!

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

Новые альбомы заслуженных групп вроде God Is an Astronaut или Mogwai трудно воспринимать как музыкальное откровение и смелую попытку отойти от канона. Скорее тут вопрос ожиданий: услышим ли мы на новой записи то, к чему уже давно привыкли и чего всякий раз ждем от коллектива. Примерно то же самое предвкушение вызывает и каждый новый релиз канадцев Godspeed you! Black Emperor: трудно с кем-то еще перепутать саунд и манеру строить повествование заслуженной пост-рок-группы, которая при этом существует в совершенно четкой и превратившейся в канон системе координат. При этом язык не поворачивается назвать самоповтором то, что делают сейчас музыканты — настолько масштабно и мощно звучит G_d’s Pee at State’s End! Неторопливое, зацикленное начало, игра с динамикой, которая в итоге приводит к яркой, монументальной кульминации, способной вызвать восторг и у новичка, и у поклонника Godspeed you! Black Emperor со стажем. При этом по традиции новый релиз канадцев сопровождался радикальными левацкими требованиями: освободить тюрьмы, передать власть полиции районам, которые она терроризирует, остановить бесконечные войны и другие формы империализма, а также обложить налогом богатых, пока они не станут бедными. Ну все, теперь прослушивание этой записи станет для вас более осмысленным.

Cannibal Corpse

Violence Unimagined

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

Не самые преданные фанаты культовой дэз-метал-группы должны были заскучать где-то после альбома Kill — последнего крепкого релиза ветеранов сцены, примерно во время записи которого коллектив стали терзать многочисленные кадровые перестановки. Пожалуй, не настолько болезненные, как уход Криса Барнса, но все равно ощутимые. В итоге в составе коллектива оказался именитый продюсер Эрик Рутан и, кажется, состав «каннибалов» наконец обрел некоторую стабильность. Это очень четко ощущается по содержанию нового альбома Violence Unimagined, который можно сравнить с самыми удачными записями группы нового времени — Wretched the Spawn и Kill. Полноформатник отлично балансирует на грани типично «каннибаловского» саунда и запоминающихся, точных риффов, благодаря которым неофит наверняка сможет понять, где заканчивается одна композиция и начинается другая. В общем, отличный вариант для близкого знакомства с великой группой и прекрасная новость для поклонников со стажем (с возрастом Джордж «Корпсграйндер» Фишер становится только лучше!).

Spectral Wound

A Diabolic Thirst

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

Казалось бы, такой ортодоксальный жанр, как блэк-метал, должен был давно сгинуть в пучинах самопародий и повторов. Но вопреки всему жанр развивается и демонстрирует удивительную живучесть, проявляясь в совершенно неожиданных формах вроде заигрывания с культовым мерчем юных рэперов. Но речь сейчас о традиционных формах: в апреле вышел третий полноформатный альбом малоизвестной канадской группы Spectral Wound, который похож сразу на все самое лучшее, что принес нам блэк-метал 90-х: здесь можно найти холодные, лихие риффы Immortal, агрессию и ярость Dark Funeral, изобретательность Emperor и жирнющий саунд, благодаря которому все вместе звучит очень качественно, атмосферно и канонично. В общем, отличный подарок для поклонников темного культа и один из самых крепких релизов жанра в 2021 году.

Brockhampton

Roadrunner: New Light, New Machine

Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

Рэп-группировка Brockhampton всегда держалась как-то особняком от тусовки и выпускала такой же самобытный и непохожий на весь остальной современный хип-хоп материал. Благодаря этому, а также яркому образу музыканты получили свою минуту славы и сделались явлением в поп-музыке. После продуктивных 2017 и 2018 годов и выпущенных в тот период четырех полноформатников группа утонула во внутренних конфликтах и в итоге лишилась важных участников, но все же выжила и спустя три года окончательно пришла в себя. В период пандемии музыканты каждую неделю выпускали новые синглы и во время трансляций показывали фанатам неизданную музыку, а потом взяли и проанонсировали сразу два новых альбома. Продуктивность как в лучшие годы! Первый полноформатник называется Roadrunner: New Light, New Machine — и это действительно запись, которая не уступает лучшим альбомам Brockhampton, настолько она хороша и разнообразна. Так что можно порадоваться за коллектив, который наконец-то выкарабкивается из затяжного кризиса и начинает приходить в оптимальную форму.

А вот десять песен из этих альбомов в нашем плей-листе месяца.

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Апрельский список релизов разнообразен настолько, что начинает немного рябить в глазах. Мы выбрали десять альбомов месяца, которые стоит послушать, и теперь...
 
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