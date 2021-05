Десять альбомов апреля, которые стоит послушать

Источник материала: Onliner Апрельский список релизов разнообразен настолько, что начинает немного рябить в глазах. Мы выбрали десять альбомов месяца, которые стоит послушать, и теперь подробно рассказываем про каждый из них. Новая крепкая работа London Grammar, мрачная электроника от манчестерского волшебника, лучший за последние 15 лет альбом Cannibal Corpse и «классическая» эклектика от Greta van Fleet. Эти и другие релизы — в нашем обзоре.

London Grammar

Californian Soil





У London Grammar изначально были отличные позиции для того, чтобы взлететь в мейнстрим и держаться там на крепких ролях. Но критики и слушатели проводили слишком много очевидных параллелей, сравнивая Ханну Рид то с Джесси Уэйр, то с Флоренс Уэлч, то само трио с The xx, хотя в первую очередь на ум приходят проекты вроде Kosheen. Все это привело к тому, что London Grammar имеют прекрасную репутацию и каждый их альбом воспринимается как полноценное и масштабное событие, но до роли хедлайнера группа все же не доросла. Третий альбом London Grammar прочно связан с личными переживаниями вокалистки коллектива Ханны Рид по поводу места женщины в обществе и мизогинии, с которой ей постоянно приходится сталкиваться. Тема максимально актуальная и благодарная, вдобавок с группой поработал именитый продюсер Стив Мак (он написал для нового альбома композиции How Does It Feel и Call Your Friends). На выходе — классический трип-хоповый британский саунд, яркий вокал Рид и дюжина красивых песен, каждая из которых по отдельности может поселиться практически в любом плей-листе. То есть на уровне синглов задача выполнена на сто процентов, а вот в альбоме эти песни сливаются в один качественный фоновый продукт.



Andy Stott

Never the Right Time





Знакомство с манчестерским электронщиком Энди Стоттом неподготовленному слушателю лучше всего начинать с альбома Faith In Strangers — тихой зловещей записи с одновременно прекрасным и ужасным синглом Violence внутри. Так потихоньку вы сможете проникнуть в холодный и многогранный мир Стотта, в котором неуютное, тревожное техно, аутичный вокал и множество индустриальных звуков сплетаются в необычное и таинственное повествование. Альбом Never the Right Time по сравнению с предыдущими работами Стотта уходит в сторону поп-канонов, и поэтому более удобоварим для массового слушателя. Но при этом музыкант не теряет нужную атмосферу: эта запись выдержана в традиционном для Стотта ключе, балансирует между холодным техно и зловещими, спетыми почти шепотом мелодиями. Самое главное, манчестерского электронщика сложно спутать с кем-то еще — настолько монументально он выстроил собственный стиль.

Dinosaur Jr.

Sweep It Into Space





Группа Dinosaur Jr. в списке самых влиятельных гитарных групп 80-х уверенно занимает лидирующие позиции, и вклад американцев в становление и развитие гранжа и альт-рока можно назвать ключевым. Если не знакомы с дискографией «динозавров», то попробуйте послушать You’re Living All Over Me и Bug — два альбома-шедевра, которыми вдохновлялись многие знаменитые музыканты эпохи. Пятнадцатый по счету студийный альбом группы под названием Sweep It Into Space вышел в конце апреля и звучит так, будто Нил Янг добавил в свою заслуженную жизнь дисторшна и сменил тематику песен. «Динозавры» со временем стали спокойнее, новые альбом коллектива давно перестали восприниматься как откровение, но при этом каждый из них является прекрасным напоминанием о величии группы и влиянии, которое она оказала в свое время на развитие гитарной музыки.

Greta van Fleet

The Battle at Garden’s Gate





Стремительный взлет группы Greta van Fleet кажется как минимум удивительным, потому что даже в почетной номинации «Реконструкция жанра» коллектив занимает далеко не ведущие роли: в каждом более-менее приличном американском городе найдется с десяток групп, с таким же энтузиазмом и дотошностью «снимающих» классику и предлагающих авторское прочтение материала. Тем не менее Greta van Fleet вдруг оказалась в центре внимания и ко второму альбому подошла в статусе лауреатов «Грэмми». Если раньше голос Джошуа Кизка сравнивали с вокалом Роберта Планта, то теперь уместнее сказать, что музыканты устраивают на The Battle at Garden’s Gate подобие трибьюта Дженис Джоплин, разбавленное пламенными медляками из глубин прошлого. В общем, если вам очень хочется тщательно отреставрированного «классического» материала, послушайте Wolf People или на худой конец Wolfmother — в них искры и задора куда больше.

Sharon van Etten

epic Ten





По музыкальным меркам Шарон ван Эттен начала карьеру очень поздно — в 28 лет. Сделать это ее убедил участник культовой группы TV on the Radio Кип Малоун, и с его подачи американская певица постепенно заняла крепкую позицию в нише новых искренних артисток, которую до нее уже застолбила Тори Амос, а позднее — Фиона Эппл. Тем не менее у Шарон очень быстро появился свой почерк и собственная харизма, так что дискография артистки вполне заслуженно получила преданную армию фанатов. В этой дискографии одним из самых крепких и удачных альбомов является Ten — очень эмоциональный, надрывный и красивый. Ему в этом году исполняется десять лет, так что ван Эттен решила использовать магию чисел и выпустила юбилейное издание, на котором все семь песен перепели местами довольно неожиданные артисты. Опыт очень спорный, потому что кое-где аранжировки звучат не совсем уместно и откровенно портят магию оригинальной записи. Но ближе ко второй части альбома все становится на свои места, и epic Ten выруливает в нужное русло, заканчиваясь отличным кавером «старшей сестры» ван Эттен — Фионы Эппл.

Arooj Aftab

Vulture Prince





Массовому слушателю имя Арудж Афтаб вряд ли известно, хотя еще в 2018 году The New York Times называл ее дебютный альбом одним из лучших примеров классической музыки. В общем, композитор и вокалистка к моменту записи третьего альбома имела очень внушительную критику. Во время создания Vulture Prince случилась трагедия: погиб брат Афтаб — и артистка посвятила полноформатник ему. На первый взгляд это фоновая и несложная для восприятия музыка, но внушительный состав видных в мире джазовой и классической музыки исполнителей в каждой композиции оставил столько пасхалок и нюансов, что слушать эту запись сплошное удовольствие. На Vulture Prince сплелись воедино нью-эйдж и джаз, классика и даже сумрачное регги — а все вместе оставляет очень длительное послевкусие. На Pitchfork третий альбом Арудж Афтаб попал в категорию Best New Music — и абсолютно по делу. Это очень красивая запись!

Godspeed you! Black Emperor

G_d’s Pee at State’s End!





Новые альбомы заслуженных групп вроде God Is an Astronaut или Mogwai трудно воспринимать как музыкальное откровение и смелую попытку отойти от канона. Скорее тут вопрос ожиданий: услышим ли мы на новой записи то, к чему уже давно привыкли и чего всякий раз ждем от коллектива. Примерно то же самое предвкушение вызывает и каждый новый релиз канадцев Godspeed you! Black Emperor: трудно с кем-то еще перепутать саунд и манеру строить повествование заслуженной пост-рок-группы, которая при этом существует в совершенно четкой и превратившейся в канон системе координат. При этом язык не поворачивается назвать самоповтором то, что делают сейчас музыканты — настолько масштабно и мощно звучит G_d’s Pee at State’s End! Неторопливое, зацикленное начало, игра с динамикой, которая в итоге приводит к яркой, монументальной кульминации, способной вызвать восторг и у новичка, и у поклонника Godspeed you! Black Emperor со стажем. При этом по традиции новый релиз канадцев сопровождался радикальными левацкими требованиями: освободить тюрьмы, передать власть полиции районам, которые она терроризирует, остановить бесконечные войны и другие формы империализма, а также обложить налогом богатых, пока они не станут бедными. Ну все, теперь прослушивание этой записи станет для вас более осмысленным.

Cannibal Corpse

Violence Unimagined





Не самые преданные фанаты культовой дэз-метал-группы должны были заскучать где-то после альбома Kill — последнего крепкого релиза ветеранов сцены, примерно во время записи которого коллектив стали терзать многочисленные кадровые перестановки. Пожалуй, не настолько болезненные, как уход Криса Барнса, но все равно ощутимые. В итоге в составе коллектива оказался именитый продюсер Эрик Рутан и, кажется, состав «каннибалов» наконец обрел некоторую стабильность. Это очень четко ощущается по содержанию нового альбома Violence Unimagined, который можно сравнить с самыми удачными записями группы нового времени — Wretched the Spawn и Kill. Полноформатник отлично балансирует на грани типично «каннибаловского» саунда и запоминающихся, точных риффов, благодаря которым неофит наверняка сможет понять, где заканчивается одна композиция и начинается другая. В общем, отличный вариант для близкого знакомства с великой группой и прекрасная новость для поклонников со стажем (с возрастом Джордж «Корпсграйндер» Фишер становится только лучше!).

Spectral Wound

A Diabolic Thirst





Казалось бы, такой ортодоксальный жанр, как блэк-метал, должен был давно сгинуть в пучинах самопародий и повторов. Но вопреки всему жанр развивается и демонстрирует удивительную живучесть, проявляясь в совершенно неожиданных формах вроде заигрывания с культовым мерчем юных рэперов. Но речь сейчас о традиционных формах: в апреле вышел третий полноформатный альбом малоизвестной канадской группы Spectral Wound, который похож сразу на все самое лучшее, что принес нам блэк-метал 90-х: здесь можно найти холодные, лихие риффы Immortal, агрессию и ярость Dark Funeral, изобретательность Emperor и жирнющий саунд, благодаря которому все вместе звучит очень качественно, атмосферно и канонично. В общем, отличный подарок для поклонников темного культа и один из самых крепких релизов жанра в 2021 году.

Brockhampton

Roadrunner: New Light, New Machine





Рэп-группировка Brockhampton всегда держалась как-то особняком от тусовки и выпускала такой же самобытный и непохожий на весь остальной современный хип-хоп материал. Благодаря этому, а также яркому образу музыканты получили свою минуту славы и сделались явлением в поп-музыке. После продуктивных 2017 и 2018 годов и выпущенных в тот период четырех полноформатников группа утонула во внутренних конфликтах и в итоге лишилась важных участников, но все же выжила и спустя три года окончательно пришла в себя. В период пандемии музыканты каждую неделю выпускали новые синглы и во время трансляций показывали фанатам неизданную музыку, а потом взяли и проанонсировали сразу два новых альбома. Продуктивность как в лучшие годы! Первый полноформатник называется Roadrunner: New Light, New Machine — и это действительно запись, которая не уступает лучшим альбомам Brockhampton, настолько она хороша и разнообразна. Так что можно порадоваться за коллектив, который наконец-то выкарабкивается из затяжного кризиса и начинает приходить в оптимальную форму.

