Как в Европе! Выбираем на «Автобарахолке» свежий автомобиль С-класса

Источник материала: Onliner

Если вы следите за рынком новых автомобилей в стране, то наверняка уже в курсе, что сегмент С-класса у нас почти вымер. Можно сказать, что кроме Skoda Octavia ничего и не продается. К счастью, модели «гольф-класса» по-прежнему привозят к нам из Европы. Пусть небольшими партиями и с пробегом, но это лучше, чем ничего. Сегодня мы посмотрим, что из свежих машин «вымирающего» сегмента предлагается на «Автобарахолке».

Volkswagen Golf

Восьмое поколение основателя С-класса недавно начали продавать в России. Там новенький Volkswagen Golf доступен только в топовом исполнении по цене от $33 тыс. Совсем не «народный» автомобиль. В Беларуси сейчас можно купить Golf максимум седьмой генерации. Один из самых свежих экземпляров — универсал 2016 года выпуска с пробегом 240 тыс. км.

Машина продается в Бресте и оснащена 1,6-литровым дизельным мотором. Коробка передач у «Гольфа» механическая, привод — передний. Среди опций отмечены круиз-контроль, обогрев передних кресел, мультимедийная система, передние и боковые подушки безопасности, полный электропакет. Салон у немецкого универсала тканевый, на фотографиях выглядит опрятно. Автомобиль продается за $13,5 тыс. по курсу.

Opel Astra

Это прямой конкурент Volkswagen Golf Variant. За универсал Opel Astra черного цвета просят $12 тыс. в эквиваленте. Машина чуть моложе описанного выше Volkswagen — 2018 года выпуска. Пробег у Astra — 153 тыс. км. На автомобиль установлен 1,6-литровый турбодизель, работающий в паре с механической коробкой передач. Привод — на переднюю ось. В общем, все очень похоже на Golf.

Универсал продается в Гродно, и нынешний хозяин говорит, что машина совсем недавно прибыла в Беларусь. Весь кузов в родной краске, есть современные ассистенты вроде системы удержания в полосе, технологии предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков и др. В комплекте с автомобилем идут новые зимние шины Bridgestone. Среди опций — мультимедийная система с голосовым управлением.

Ford Focus

Еще свежи в памяти времена, когда новенькие легковушки Ford можно было купить в Беларуси. Сегодня ни Focus, ни Mondeo, ни малышка Fiesta у нас официально не продаются. Зато хватает «Фокусов» на рынке подержанных авто. Вот, например, красный хетчбэк 2019 года выпуска. Машина продается в Минске за $15 тыс. по курсу. Под капотом данного Focus — 1,5-литровый EcoBoost с отдачей 180 л. с. Тяга турбомотора составляет 240 Н·м.

Автомобиль в почти максимальной комплектации Titanium с системой автоматического торможения, кнопочным запуском двигателя и мн. др. На гарантии до мая следующего года. Хетчбэк был второй машиной в семье, поэтому ездили на нем нечасто. На данный момент пробег составляет всего 14,2 тыс. км. Считай — новый автомобиль. Продавец готов к аргументированному торгу с потенциальным покупателем.

Renault Megane

Линейка Renault в Беларуси не имеет практически ничего общего с европейской. «Меганы» у нас перестали продавать, еще когда на рынке было прошлое поколение данной модели. Megane IV мы можем взять только с пробегом. За $11 890 по курсу в Гродно ищет нового хозяина синий универсал Megane 2017 года выпуска. Автомобиль оснащен 1,5-литровым дизельным мотором dCi и механической коробкой передач.





Заявленный пробег машины — 155 тыс. км. Универсал из Германии, без пробега по Беларуси. Есть адаптивный круиз-контроль, бортовой компьютер с цветным экраном, климат-контроль, система Start-Stop, противотуманные фары, датчики давления в шинах и мн. др. «Меганов» данного поколения у нас пока не так уж много, поэтому модель можно назвать своего рода эксклюзивом.

Peugeot 308

Соотечественник «Мегана» — Peugeot 308 — тоже давно не продается официально в Беларуси. Но мы нашли интересный экземпляр на «Автобарахолке». Там продается серебристый хетчбэк 308, который отмечен галочкой как «новый». Автомобиль 2019 года выпуска, но на одометре у него всего 2 км. Похоже, экземпляр завалялся на складе какого-то французского дилера. Продавец говорит, есть еще несколько таких хетчбэков. Цена — $16,9 тыс. в эквиваленте.

Под капотом машины находится 1,2-литровый турбомотор мощностью 110 л. с. Бензиновый агрегат работает в паре с механической коробкой передач и вращает переднюю ось. Имеется 2-зонный климат-контроль, LED-оптика, литые диски, камера заднего вида, круиз-контроль и др. Неплохой вариант для тех, кто хочет себе новый европейский автомобиль.

Mazda3

Возможно, вы не знали, но дилер Mazda недавно перестал продавать в Беларуси Mazda3. Хетчбэк не выпускается на территории России, поэтому стоит слишком дорого. Новых «троек» в Минске почти не покупали. А жаль, машина очень интересная в плане внешнего вида и салона. За подержанную Mazda3 2019 года выпуска с пробегом 11 тыс. км просят почти $22 тыс. по курсу.

На автомобиль установлены 2,5-литровый атмосферный мотор и автоматическая коробка передач. Машина ввезена в Беларусь в 2020 году, покупалась целой. Все опции работают, и продавец уверяет, что у Mazda3 состояние нового авто. В объявлении перечислены все опции, установленные на данный хетчбэк.