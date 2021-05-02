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Как в Европе! Выбираем на «Автобарахолке» свежий автомобиль С-класса

02.05.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если вы следите за рынком новых автомобилей в стране, то наверняка уже в курсе, что сегмент С-класса у нас почти вымер. Можно сказать, что кроме Skoda Octavia ничего и не продается. К счастью, модели «гольф-класса» по-прежнему привозят к нам из Европы. Пусть небольшими партиями и с пробегом, но это лучше, чем ничего. Сегодня мы посмотрим, что из свежих машин «вымирающего» сегмента предлагается на «Автобарахолке».

Volkswagen Golf

Восьмое поколение основателя С-класса недавно начали продавать в России. Там новенький Volkswagen Golf доступен только в топовом исполнении по цене от $33 тыс. Совсем не «народный» автомобиль. В Беларуси сейчас можно купить Golf максимум седьмой генерации. Один из самых свежих экземпляров — универсал 2016 года выпуска с пробегом 240 тыс. км.


Volkswagen Golf VII (Mk7), 2016 г.в., 240 000 км
черный, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
34 556 р.
Обмен
13 500 $
11 161 €
Посмотреть объявление

Машина продается в Бресте и оснащена 1,6-литровым дизельным мотором. Коробка передач у «Гольфа» механическая, привод — передний. Среди опций отмечены круиз-контроль, обогрев передних кресел, мультимедийная система, передние и боковые подушки безопасности, полный электропакет. Салон у немецкого универсала тканевый, на фотографиях выглядит опрятно. Автомобиль продается за $13,5 тыс. по курсу.

Opel Astra

Это прямой конкурент Volkswagen Golf Variant. За универсал Opel Astra черного цвета просят $12 тыс. в эквиваленте. Машина чуть моложе описанного выше Volkswagen — 2018 года выпуска. Пробег у Astra — 153 тыс. км. На автомобиль установлен 1,6-литровый турбодизель, работающий в паре с механической коробкой передач. Привод — на переднюю ось. В общем, все очень похоже на Golf.


Opel Astra K, 2018 г.в., 153 000 км
черный, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
30 714 р.
11 999 $
9920 €
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Универсал продается в Гродно, и нынешний хозяин говорит, что машина совсем недавно прибыла в Беларусь. Весь кузов в родной краске, есть современные ассистенты вроде системы удержания в полосе, технологии предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков и др. В комплекте с автомобилем идут новые зимние шины Bridgestone. Среди опций — мультимедийная система с голосовым управлением.

Ford Focus

Еще свежи в памяти времена, когда новенькие легковушки Ford можно было купить в Беларуси. Сегодня ни Focus, ни Mondeo, ни малышка Fiesta у нас официально не продаются. Зато хватает «Фокусов» на рынке подержанных авто. Вот, например, красный хетчбэк 2019 года выпуска. Машина продается в Минске за $15 тыс. по курсу. Под капотом данного Focus — 1,5-литровый EcoBoost с отдачей 180 л. с. Тяга турбомотора составляет 240 Н·м.


Ford Focus III Рестайлинг Titanium, 2019 г.в., 14 200 км
красный, хетчбэк, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
38 396 р.
15 000 $
12 401 €
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Автомобиль в почти максимальной комплектации Titanium с системой автоматического торможения, кнопочным запуском двигателя и мн. др. На гарантии до мая следующего года. Хетчбэк был второй машиной в семье, поэтому ездили на нем нечасто. На данный момент пробег составляет всего 14,2 тыс. км. Считай — новый автомобиль. Продавец готов к аргументированному торгу с потенциальным покупателем.

Renault Megane

Линейка Renault в Беларуси не имеет практически ничего общего с европейской. «Меганы» у нас перестали продавать, еще когда на рынке было прошлое поколение данной модели. Megane IV мы можем взять только с пробегом. За $11 890 по курсу в Гродно ищет нового хозяина синий универсал Megane 2017 года выпуска. Автомобиль оснащен 1,5-литровым дизельным мотором dCi и механической коробкой передач.


Renault Megane IV, 2017 г.в., 155 000 км
синий, универсал, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
30 435 р.
11 890 $
9830 €
Продано

Заявленный пробег машины — 155 тыс. км. Универсал из Германии, без пробега по Беларуси. Есть адаптивный круиз-контроль, бортовой компьютер с цветным экраном, климат-контроль, система Start-Stop, противотуманные фары, датчики давления в шинах и мн. др. «Меганов» данного поколения у нас пока не так уж много, поэтому модель можно назвать своего рода эксклюзивом.

Peugeot 308

Соотечественник «Мегана» — Peugeot 308 — тоже давно не продается официально в Беларуси. Но мы нашли интересный экземпляр на «Автобарахолке». Там продается серебристый хетчбэк 308, который отмечен галочкой как «новый». Автомобиль 2019 года выпуска, но на одометре у него всего 2 км. Похоже, экземпляр завалялся на складе какого-то французского дилера. Продавец говорит, есть еще несколько таких хетчбэков. Цена — $16,9 тыс. в эквиваленте.


Peugeot 308 II Рестайлинг, 2019 г.в., новый
серый, хетчбэк, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
43 259 р.
16 900 $
13 972 €
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Под капотом машины находится 1,2-литровый турбомотор мощностью 110 л. с. Бензиновый агрегат работает в паре с механической коробкой передач и вращает переднюю ось. Имеется 2-зонный климат-контроль, LED-оптика, литые диски, камера заднего вида, круиз-контроль и др. Неплохой вариант для тех, кто хочет себе новый европейский автомобиль.

Mazda3

Возможно, вы не знали, но дилер Mazda недавно перестал продавать в Беларуси Mazda3. Хетчбэк не выпускается на территории России, поэтому стоит слишком дорого. Новых «троек» в Минске почти не покупали. А жаль, машина очень интересная в плане внешнего вида и салона. За подержанную Mazda3 2019 года выпуска с пробегом 11 тыс. км просят почти $22 тыс. по курсу.


Mazda 3 IV 2.5, 2019 г.в., 11 000 км
синий, хетчбэк, бензин 2.5 л, автоматическая, передний привод
56 185 р.
21 950 $
18 147 €
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На автомобиль установлены 2,5-литровый атмосферный мотор и автоматическая коробка передач. Машина ввезена в Беларусь в 2020 году, покупалась целой. Все опции работают, и продавец уверяет, что у Mazda3 состояние нового авто. В объявлении перечислены все опции, установленные на данный хетчбэк.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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